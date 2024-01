Cuando Pedro Alfonso decidió someterse a una vasectomía quedó claro que no tendría más hijos, algo con lo que Paula Chaves demostró de forma elocuente estar de acuerdo, como quedó claro en la respuesta que le dio a Pampita.

“Me acuerdo que una vez Pampita me dijo ‘ay, pero cuando seas más grande te van a venir ganas’. Y le dije ‘no hay forma. Ya está’. Creo que estamos saturados”, blanqueó la actriz de Misterio en la Cabaña.

Ahí, la mamá de Olivia (10), Baltazar (7) y Filipa (3) explicó en Socios del Espectáculo: “No saturados, pero es mucho tres hijos por la intensidad con la que crío, que saben los que me conocen”.

“Me acuerdo que una vez Pampita me dijo ‘ay, pero cuando seas más grandes te van a venir ganas’. Y le dije ‘no hay forma. Ya está’. Creo que estamos saturados”.

Al final, Paula Chaves graficó su planteo con una preciosa anécdota familiar: “Filipa, que es la más chiquita, aprendió a nadar. Y me di cuenta de que ya está, tengo una preocupación menos. Entonces, ahora estamos en otra etapa de la vida. Uno está más relajado, y vienen otras cosas…”.

LA FÉRREA DECISIÓN DE PAULA CHAVES DE NO VOLVER A SER MADRE CON PEDRO ALFONSO

En un principio, Paula admitió entre risas que ahora está “más relajada” a la hora de tener intimidad con Pedro porque “después no estoy a fin de mes con miedo”.

“Es una etapa más liberal. Está bueno”, soltó pícara.

“Es una etapa más liberal. Está bueno”.

Por eso, Paula Chaves fue vehemente al explicar que no quiere más hijos tras la operación de Pedro Alfonso: “¡Ya está! ¡No, ya está! Aparte, aunque quisiéramos no se puede si me llego a arrepentir”.