Dupla en la vida y en el trabajo, Paula Chaves habló con total honestidad de los roces que tiene con Pedro Alfonso en el teatro.

Actualmente, el matrimonio está protagonizando Misterio en la cabaña en Villa Carlos Paz y las diferencias no tardaron en asomar.

“El otro día nos quedamos un poco preocupados con lo que dijo Pedro, que se peleaban en el teatro y en la casa también. ¿Cómo viene ese tema?”, le preguntó Nancy Duré a Paula en Socios del Espectáculo.

Sin rodeos, la actriz contestó: “Ahora estamos en un momento muy bueno. Nos llevamos muy bien trabajando y estamos acostumbrados a trabajar juntos porque son muchos años. Pero tenemos nuestros encontronazos”.

“Tenemos nuestros encontronazos. Hay momentos en los que digo que no trabajaría más con él”.

“Hay momentos en los que digo ‘no trabajo nunca más con él porque no vamos a terminar bien como familia. Priorizo la pareja’. Pero después digo ‘no, ¡qué bien esto! Tengo que estar agradecida...’. Voy y vengo”, asumió Paula.

QUÉ ENOJA A PAULA CHAVES DE PEDRO ALFONSO

Junto a Pedro Alfonso desde 2010, Paula aseguró conocer muy bien a su marido y detecta a la perfección cuando le hace una marcación laboral de buena o mala manera, lo que desencadena las “peleas”.

“Como toda pareja, tenemos mucha confianza. Pedro es el autor de la obra, el director y actuá. Entonces aparecen las diferencias”, detalló la modelo y conductora.

Y dio un elocuente ejemplo: “Cuando me viene a decir algo como director y se le infla la fosa nasal yo ya sé que me lo está diciendo con otro tono”.

“Y yo, que no me gusta que me corrija mucho, le digo ‘¿por qué me lo estás diciendo así?’. Y él me dice ‘te lo estoy diciendo bien’. Y ahí empieza la cosa. Es porque estamos agotados. Pero ahora estamos muy bien”, aseguró Paula Chaves, disfrutando de la temporada teatral en Carlos Paz en familia y sorteando con amor los encontronazos con su marido.