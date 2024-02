Paula Chaves y Pedro Alfonso se instalaron en Villa Carlos Paz, Córdoba, junto a sus hijos, Filipa, Olivia y Baltazar. Los niños los acompañaron a hacer temporada teatral de verano y, cuando sus padres no están sobre el escenario rompiéndola de la mano de Misterio en la Cabaña, protagonizan dulces momentos en familia.

Siempre muy cariñosa, Paula compartió a través de sus stories de Instagram un tierno video de su hija más chica, a la que cariñosamente apodan “Pipa”, que la muestra luciendo un buzo con orejitas en la capucha mientras hace gestos muy divertidos mirando hacia la cámara frontal del celular.

“Yo no sé de dónde venís ni cómo nos elegiste como familia... Solo decirte que sos espectacular, Pipa”, le dedicó Paula a su hija, junto a la tierna canción Todo Pasa de una de sus bandas argentinas favoritas, Los Piojos. ¡Muy dulce!

ASÍ REACCIONÓ PEDRO ALFONSO CUANDO LE PREGUNTARON SI ZAIRA NARA SIGUE SIENDO LA MADRINA DE FILIPA

Luego de que se hiciera público el distanciamiento de Zaira Nara y Paula Chaves, Pedro Alfonso no pudo esquivar la consulta sobre el vínculo entre las modelos y no ocultó su incomodidad ante una pregunta puntual que le hizo Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

“Ya que estamos navegando este mar de incomodidades, yo creo que una pregunta más no hace diferencia. ¿Cómo están Paula y Zaira? ¿Volvieron a hablar? Zaira ya oficializó, ya la embarazaron y todo”, interrogó la panelista, después de las fotos que comprueban la nueva historia de amor de la hermana de Wanda Nara con el polista, que había sido ex de Paula.

“¿En serio? No, no vi. No sé qué pasó”, reaccionó Pedro, un poco nervioso. Y Brey redobló la apuesta: “¿Pero Zaira sigue siendo la madrina de Filipa o ya le sacaron ese título?”, quiso saber en referencia a su pequeña, fruto de su relación con la top, con quien también tiene a Olivia y Baltazar.

“Eh, sí, yo creo que sí”, atinó a decir el entrevistado. Y cerró, intentando ponerle humor a la entrevista y despertando las risas de todo el panel del programa de eltrece: “Pero, si quieren, les muestro cómo me quedó la vasectomía”.