En el primer programa de la temporada 2023 de PH Podemos hablar fue Paula Chaves una de las invitadas. Allí volvió a referirse al enojo que mantiene con Zaira Nara, lanzó picantes frases sobre cómo quedó su relación e incluso si piensa en reconciliarse.

“No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre”

“Lo mío con Zaira es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte. Creo que ningún vínculo tiene que atarte a nada”, señaló, en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

“Uno tiene que buscar estar bien. Tengo 39 años y me doy cuenta de que mi cabeza fue mutando en cuanto a las relaciones, las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida. Y vas alejándote, después te volvés a acercar tal vez en algunos años”, diferenció.

PAULA CHAVES CONTÓ CÓMO CAMBIÓ SU RELACIÓN CON ZAIRA NARA TRAS SU DISTANCIAMIENTO

La animadora ejemplificó cómo el vínculo con la hermana de Wanda Nara se quebró. “Seguimos siendo vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado. Nos vamos a saludar, pero no nos vamos a quedar hablando de la vida”, aseveró.

“No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau”, expresó, rotunda.

¿Puede haber un acercamiento con la modelo? “No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas”, señaló, para hacer una salvedad.

“Quiero aclarar algo: no tengo que perdonar nada. Es un vínculo de cosas nuestras que nadie sabe, de formas distintas, y que yo no elijo porque me hace mal”, concluyó.