Si bien no hubo cambiamos en la relación de Paula Chaves con Zaira Nara y la distancia entre ellas sigue intacta, la actriz (que se encuentra en Carlos Paz haciendo temporada con su obra Misterio en la cabaña) reveló si Filipa -su hija menor, fruto de su relación con Pedro Alfonso, quien también tiene a Olivia y Baltazar- extraña a su madrina.

“Es un tema muy personal de nosotras. Es agotador, es la vida misma. Hay que empezar a naturalizar eso, todos tenemos momentos en la vida donde se unen amistades y después se terminan”, expresó Paula, contundente, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Por otro lado, la entrevistada no le esquivó a la consulta sobre si su niña extraña a su madrina Zaira, a quien ya no ve tras el distanciamiento: “Fili es muy chiquita, no se da cuenta tanto de las cosas. Veremos qué dice el tiempo”, remarcó. Y cerró, tajante: “Vivo el presente, la vida irá diciendo qué pasa”.

ASÍ REACCIONÓ PEDRO ALFONSO CUANDO LE PREGUNTARON SI ZAIRA NARA SIGUE SIENDO LA MADRINA DE FILIPA

Luego de que se hiciera público el distanciamiento de Zaira Nara y Paula Chaves, Pedro Alfonso no pudo esquivar la consulta sobre el vínculo entre las modelos y no ocultó su incomodidad ante una pregunta puntual que le hizo Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

“Ya que estamos navegando este mar de incomodidades, yo creo que una pregunta más no hace diferencia. ¿Cómo están Paula y Zaira? ¿Volvieron a hablar? Zaira ya oficializó, ya la embarazaron y todo”, interrogó la panelista, después de las fotos que comprueban la nueva historia de amor de la hermana de Wanda Nara con el polista, que había sido ex de Paula.

Foto: Web

“¿En serio? No, no vi. No sé qué pasó”, reaccionó Pedro, un poco nervioso. Y Brey redobló la apuesta: “¿Pero Zaira sigue siendo la madrina de Filipa o ya le sacaron ese título?”, quiso saber en referencia a su pequeña, fruto de su relación con la top, con quien también tiene a Olivia y Baltazar.

“Eh, sí, yo creo que sí”, atinó a decir el entrevistado. Y cerró, intentando ponerle humor a la entrevista y despertando las risas de todo el panel del programa de eltrece: “Pero, si quieren, les muestro cómo me quedó la vasectomía”.