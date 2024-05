Si bien estuvo al frente de las tres primeras temporadas de Bake off Argentina, el gran pastelero, las autoridades de Telefe decidieron reemplazar a Paula Chaves por Wanda Nara, que casualmente es la hermana de su ex amiga Zaira y sobre eso opinó la modelo en un móvil.

Paula habló con LAM este miércoles y confirmó que “le dolió” no ser tomada en cuenta. “Me duele, pero entiendo también la situación. No es desde un lado de enojo, sino que es un proyecto que hice tanto tiempo (…), y voy a estar eternamente agradecida por la oportunidad”, dijo.

Paula y Zaira dejaron de ser amigas tiempo atrás.

“Es triste, pero entiendo la situación del canal”, dijo respecto a la información que dieron medios como Intrusos sobre la falta de presupuesto para hacer MasterChef que derivó en que se opte por hacer un nuevo Bake off celebrity con Wanda Nara, que ya tenía contrato con la señal de Martínez.

QUÉ DIJO PAULA CHÁVES SOBRE SER REEMPLAZADA POR “LA HERMANA DE SU ENEMIGA” ZAIRA NARA

“Laburo hace mucho tiempo en esto y entiendo esas situaciones”, sentenció Paula, que no dejó de lado que hayan sido los números de la última edición de Bake off la que la dejaron afuera de la conducción. “No sé, pero yo creo que lo hice bien, y me divertí”, aseguró.

“Yo no te puedo decir si no estoy porque no les gustó mi trabajo o por esto de que ya hay conductoras contratadas (…) y es así la TV”, agregó. En este sentido, el siempre picante Santiago Sposato le consultó a Paula sobre “el morbo de que la casualidad haya llevado a que sea reemplazada por la hermana de su peor enemiga”.

Zaira Nara leyó sin querer una incómoda pregunta sobre Paula Chaves y Wanda la chicaneó en vivo: Si lo hacía yo, me mataba

“Tampoco enemiga. Es un montón”, se defendió Paula, que también reveló que “no hubo ni un llamado ni nada” con Zaira, madrina de su hija Filipa. “Tampoco está sepultado (el tema). La vida misma”, cerró la esposa de Pedro Alfonso.

