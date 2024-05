Una conmovedora canción tocó una fibra íntima de Paula Chaves en Noche al Dente: la modelo escogió “Father and son” para musicalizar una parte de su vida y el recuerdo directo de las charlas que tenía con su padre, Miguel, sobre la muerte la quebraron en vivo.

“Esta canción me hace llorar, me hace acordar a cuando era chiquita. A mi papá le encantaba. Mi papá está vivo, no es que voy a empezar a llorar porque está muerto”, comenzó diciendo Paula, anticipándose a las lágrimas.

Y continuó: “Se me hizo carne el paso del tiempo. Me veía yo chiquita con él, que cantaba esta canción, que habla de cómo decirle a un hijo que uno no va a estar el día de mañana”.

“Yo le decía a mi papá ‘no quiero que te mueras nunca’. Y él me decía ‘en algún momento me voy a morir’. Y yo le decía ‘no, por favor, no te mueras. ¿Qué hago yo si vos no estás?’”, contó Paula.

“Y ahora me pasa con los chicos, el día que no esté... O sea, todos nos vamos a morir. Va a pasar en algún momento, pero explicarles a ellos, con templanza, que no voy a estar el día de mañana, me mata”, dijo y, al poner en escena a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, frutos de su amor con Pedro Alfonso, rompió en llanto.

Tratando de descomprimir la situación, Chaves bromeó: “¿Para qué mierda elegí este tema? Yo sabía que me iba a pasar”.

PAULA CHAVES CONTÓ LAS PREGUNTAS QUE SU HIJO BALTAZAR LE HACE SOBRE LA MUERTE

“Mi papá me decía ‘en algún momento todos nos vamos a morir’. Y me lo decía con tanta liviandad... Y ahora me pasa a mí diciéndoselo a mis hijos”, prosiguió la modelo y conductora, sensibilizada.

“Baltazar me dice ‘¿vos te vas a morir?’. A mí no me gusta decir morir, me gusta decir partir. Y le digo ‘Balta, el algún momento todos vamos a partir’”, reveló.

“Y él me dice ‘¿cómo voy a partir yo? ¿Me voy a ir para arriba y a dónde voy a estar?’. Y yo le digo ‘no sé, me hacés preguntas que no sé contestarte’”, completó.

“Yo ahora le pongo la liviandad que mi papá le ponía en ese momento. Pero él me dice ‘¿pero vos te vas a morir?’. Y yo le digo que sí, que en algún momento sí. Él me mira pensando lo que yo pensaba con mi papá”, finalizó Paula, a corazón abierto en Noche al Dente.

