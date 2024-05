Paula Chaves hizo un descargo en sus redes sociales sobre cómo se muestran los cuerpos en los medios: “No vengo acá a mostrarte una rutina fit”.

“Hace unos años me llamaron para hacer una tapa de revista, para mostrar como había recuperado mi cuerpo después de haber parido”, escribió.

Luego,a gregó: “Y mi hermana me dijo ‘a vos nada más te sirve mostrarte, no le hacés bien a nadie mostrándote con Photoshop, solo a vos misma y a tu ego’”.

Paula Chaves en Instagram.

“Es algo que me resonó y mucho. No quieras alcanzar ningun cuerpo que veas acá. Movete por vos, es salud física y mental. No vengo a mostrarte lo que hay que hacer”, agregó.

En otro posteo, sumó: “No vengo a presumir, por un ángulo favorecedor un cuerpo hegemónico que tuve y ya no tengo. Vengo a contarte mi experiencia. Odiaba el gym con todo mi alma”.

“No entendía cuando me decían que disfrutaban. Y ahora lo comprobé, hagas lo que hagas con el peso que sea, movete, algo pasa, las hormonas se activan”, remarcó.

En la publicaicón contó: “El músculo se carga y libera algo que te hace bien a tu salud física y mental. Probalo. Empezá con lo que tengas en tu casa, 20 min. Y me contas”.

A QUÉ HISTÓRICA CONDUCTORA DE TELEFÉ DESBANCÓ WANDA NARA EN SU REGRESO A LA TELEVISIÓN

Guido Zaffora contó en el programa de América a qué histórica conductora de Telefe desbancó Wanda Nara en su regreso a la televisión.

“No vuelve Masterchef porque hay que poner otro formato más económico y Telefé decidió hacer Bake Off Celebrity”, contextualizó el periodista.

Paula Chaves y Damián Betular en Bake Off Argentina.

Entonces, lanzó: “Era el programa que originalmente conducía Paula Chaves, ella hizo las tres temporadas y se está enterando ahora que no lo va a hacer”.

“Hablé con Wanda y le pregunté y me dijo que va a ser la nueva conductora de Bake Off para Telefé, queda relegada Paula Chaves del formato”, senteció Guido.

