A pocas semanas del lanzamiento de Money, su tercer tema musical, Wanda Nara sorprendió a sus fieles seguidores al postear en Instagram un adelanto de su próximo videoclip, que tiene como protagonista a su marido y padre de sus dos hijas, Mauro Icardi.

El tema se llama “Amor verdadero” y aún no se conoce la letra, que parecería ser de amor, aunque Wanda sí hizo eco de la imagen que signa su próximo videoclip, en la que se la ve muy cariñosa con su marido, con quien atraviesa un excelente momento tras el escándalo de él con China Suárez y de ella con L-Gante.

En la imagen principal del tema se los puede ver tomándose de las manos y a punto de besarse. Además, hicieron “match” con sus outfits. Los dos lucieron camisas de jean de mangas cortas, que parecen ser de Prada, y un pantalón beige bien sueltito. ¡Se viene!

IVANA ICARDI TAMBIÉN SE LANZÓ COMO CANTANTE

“¿Tu reto más importante actualmente es ser cantante?”, le preguntaron a Ivana Icardi.

Ivana Icardi relató muy angustiada el difícil momento de salud que está atravesando.

“Voy a seguir cantando porque me he dado cuenta de que me hacía feliz de pequeña y me hace feliz ahora”.

“La verdad es que es un camino que quiero recorrer y disfrutar... No sé si sería un reto, porque si no consigo hacer realidad lo que tengo en mente, voy a seguir cantando porque me he dado cuenta de que me hacía feliz de pequeña y me hace feliz ahora. Así que digamos que actualmente estoy inmersa en ese mundo y poniéndole muchísima energía”, concluyó, contenta.