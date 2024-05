Luego de que se conociera que Delfina Chaves comenzó una nueva historia de amor con Martijn Lakemeier, a quien conoció en medio de las grabaciones de la serie sobre la vida de Máxima Zorreguieta (la cual ella protagoniza y el interpreta al rey Guillermo Alejandro), Paula habló del noviazgo de su hermana.

Todo comenzó cuiando el cronista de Socios del Espectáculo fue al hueso con su consulta: ¿Y el noviazgo cómo nació? ¿Te contó Delfi? ¿Son compinches como hermanas?”, quiso saber. A lo que Paula Chaves se sinceró: “Sí, todo. Todo me contó”.

“Muy bien, por suerte. Él es un divino. Nos conocemos por videollamada, pero es divino. Tenemos como un encuentro semanal por videollamada con Martijn”, agregó en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

Y en cuanto al futuro de su hermana, cerró: “Ahora, ella viene sola a presentar una serie, se queda 15 días y se vuelve para allá. Tiene que grabar la segunda temporada, ya está con agencias de allá”.

PAULA CHAVES HABLÓ DE SU RELACIÓN CON ZAIRA NARA TRAS LAS ESPECULACIONES SOBRE SU POSIBLE RECONCILIACIÓN

La amistad que supieron mantener Zaira Nara y Paula Chaves parece haber sufrido un fuerte golpe sin posibilidad de conciliar una tregua. Así lo reafirmó la modelo en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Hay cordialidad y buena onda. Nos cruzamos muchas veces, estamos en la misma agencia, nos cruzamos en el supermercado y en el gimnasio. Tenemos buena onda, como lo que digo siempre, no hay más que eso. No me quiero hacer ni la picante ni la no picante. O sea, no hay más vínculo, pero la onda, la buena onda y el cariño está”, remarcó Paula en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en eltrece.

Tras escucharla, el cronista le recordó las declaraciones de la hermana de Wanda Nara: “Ella dijo que quizás cuando los medios dejen de hablar tanto del tema, puede llegar a recomponerse”, atinó a decir. Pero la entrevistada intervino rápidamente: “Si no se está hablando más del tema, tampoco. No somos protagonistas, ya está, ya pasó. Es una historia nuestra, privada que ya está”.

“Está todo bien. Nos vamos a seguir cruzando, seguimos compartiendo agencia y está todo más que bien”, cerró la esposa de Pedro Alfonso –con quien tiene a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa- tajante.