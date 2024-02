Paula Chaves le dio un picante móvil a LAM en el que no solo habló del falso rumor retro de affaire entre Pedro Alfonso y Flor Vigna, también le puso el pecho a una inesperada consulta sobre la vida amorosa de su hermana, Delfina.

Esta semana salió el tráiler de la serie sobre la vida de Máxima Zorreguieta, que tiene como protagonista a Delfi, y Maite Peñoñori le preguntó sin filtros por la versión de que su hermana estaría viviendo un romance con Martijn Lakemeier, actor neerlandés que interpreta al rey Guillermo Alejandro.

Las pícaras caras de Paula, su silencio inicial y su posterior respuesta huidiza lo dijeron todo.

LA REACCIÓN DE PAULA CHAVES CUANDO LE PREGUNTARON POR EL RUMOR DE ROMANCE DE SU HERMANA DELIFINA

Maite Peñoñori: -Te pregunto por Delfi. Salió el trailer con las imágenes de Máxima Zorreguieta. ¡Espectacular! ¿Hablaste con ella?

Paula Chaves: -¡Viste! Hablamos un montón. Ahora está en Amsterdam. En abril se estrena la serie. Ella es una genia. Es re estudiosa. Se puso a estudiar inglés, holandés, porque la serie es de allá. Es una genia. Y es re chiquita, Delfi. Bueno, yo la veo re chiquita. Tiene 27 años...

Ángel de Brito: -¿Y querés contar algo de tu hermana, como hizo la Calabró (Iliana de Marina)? ¿Algún romance que no sepamos de Delfi?

Paula: -No porque las Calabró son buenas. Esta no me habla nunca más en su vida.

Miate: -Los medios de allá la vinculan con el actor que hace del rey (Martijn Lakemeier). Dicen que tienen química. ¿Te lo presentó? Porque estuvo acá, en el sur.

Marcela Feudale: -Se quedó mudísima. Me parece que entró...

Ángel: -¡Dale, Iliana!

Maite: -¿Te lo presentó?

Paula: -El otro día le dije a Delfi, “deberíamos explotar un poco más la hermandad”. Estamos pasando por alto algo que es bueno.

Crédito: Videoland