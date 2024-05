A casi cinco meses del comienzo de Gran Hermano 2023, la casa se puso caliente y los participantes están utilizando todas sus estrategias para llegar al final del juego.

En esta oportunidad, y tras la severa sanción que recibió Juliana “Furia” Scaglione por su agresiva discusión con Mauro Dalessio, Santiago del Moro abrió un nuevo sobre rojo y les comunicó explosivas novedades a los “hermanitos”.

“Quedan habilitadas la espontánea y la fulminante. A partir de esta noche, las vamos a habilitar”, dijo el conductor.

Y les recordó: “Obviamente, la fulminante la pueden utilizar quienes no la haya usado previamente”.

LA RECIENTE SANCIÓN A FURIA EN GRAN HERMANO 2023

El domingo pasado, Furia protagonizó una fuerte discusión con Mauro, en la que no faltó la agresión verbal e incluso física. Juliana empujó en una oportunidad a Dalessio, en plena pelea.

Rotas las reglas de convivencia, Scaglione recibió una dura sanción de Gran Hermano.

“Les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir, y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación. En mi casa, en mi casa, no hay censura de ningún tipo”, dijo Big.

“Lo que sucedió hoy, con relación al conflicto entre Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta”, continuó, serio.

“Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza. Por eso Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción: desde este momento, hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. Esto significa que, a partir de la próxima semana, ya estás en placa”, expuso Gran Hermano, indignando a Furia con la medida.

