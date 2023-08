Zaira Nara habló con LAM de su distanciamiento de Paula Chaves y explicó que a pesar de que no está de acuerdo con algunos de sus dichos, la considera su familia.

“Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona... Está todo bien! Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía”, había dicho Paula en sus redes.

A lo que la modelo expresó: “Para mí son mi familia, Filipa es mi ahijada, dudo que por una circunstancia deje de serlo y yo nunca más la vea. Yo acepté eso como una responsabilidad”.

Zaira en una nota con LAM.

“Capaz que esa fue la explicación de ella, yo lo entiendo pero me parece que las amistades traspasan eso y, desde mi lugar, siguen siendo mi familia”, agregó la hermana de Wanda.

Luego, Zaira reflexionó: “Hoy lo tomo como que es un momento de su vida que quizás no siente que está a la par de la mía, pero ojalá que eso con el tiempo lo pueda cambiar”.

“A Pedro lo amo, a Pau la amo con toda mi alma y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que se siente molesto con una situación se aleja”, cerró.

ZAIRA NARA CONTÓ QUE LE PREGUNTÓ A PAULA CHAVES ANTES DE SALIR CON FACUNDO PIERES

Zaira Nara contó al programa de América que le preguntó a Paula Chaves antes de salir con Facundo Pieres y reveló por qué decidió terminar con él.

“Si en algún momento empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella. Tengo códigos”, aseguró.

Zaira Nara en una nota con LAM.

Al final, la modelo explicó por qué decidió terminar el romance: “Si no estoy saliendo con él ahora es porque noté que había que una situación que no fue como me habían dicho que iba a ser”.