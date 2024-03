La amistad que supieron mantener Zaira Nara y Paula Chaves parece haber sufrido un fuerte golpe sin posibilidad de conciliar una tregua. Así lo deslizó la propia pareja de Facundo Pieres (ex de la modelo) en una nota que dio a Intrusos.

“Yo pienso que es un tema que ya está, que no da para más, para seguir hablando del tema, que hay cosas que quedan en la intimidad”, subrayó la hermana de Wanda Nara, contundente, al hablar de su enemistad con Paula.

Foto: Captura (América)

“Todo en la vida es positivo, chicos. Mirá si nos vamos a estar preocupando por cada cosa. Me parece que le están dando demasiada vuelta a algo que no, cuando hay cosas realmente mucho más importantes que una pavada así”, agregó. Y siguió: “Que sigan preguntando sobre el tema ya sí (me parece una pavada). Para mí, mis amigas son mi familia”.

Tras escucharla, Alfonso Oliva fue al hueso con su comentario: “Bueno, creo que la gente quiere un final feliz”, expresó el cronista. Y Zaira cerró, picante: “Pero chicos, cómprense una novela. La vida tiene esto, ¿no? Por suerte estamos vivos y nos pasan cosas”.

ASÍ REACCIONÓ PEDRO ALFONSO CUANDO LE PREGUNTARON SI ZAIRA NARA SIGUE SIENDO LA MADRINA DE FILIPA

Luego de que se hiciera público el distanciamiento de Zaira Nara y Paula Chaves, Pedro Alfonso no pudo esquivar la consulta sobre el vínculo entre las modelos y no ocultó su incomodidad ante una pregunta puntual que le hizo Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

“Ya que estamos navegando este mar de incomodidades, yo creo que una pregunta más no hace diferencia. ¿Cómo están Paula y Zaira? ¿Volvieron a hablar? Zaira ya oficializó, ya la embarazaron y todo”, interrogó la panelista, después de las fotos que comprueban la nueva historia de amor de la hermana de Wanda Nara con el polista, que había sido ex de Paula.

Foto: Web

“¿En serio? No, no vi. No sé qué pasó”, reaccionó Pedro, un poco nervioso. Y Brey redobló la apuesta: “¿Pero Zaira sigue siendo la madrina de Filipa o ya le sacaron ese título?”, quiso saber en referencia a su pequeña, fruto de su relación con la top, con quien también tiene a Olivia y Baltazar.

“Eh, sí, yo creo que sí”, atinó a decir el entrevistado. Y cerró, intentando ponerle humor a la entrevista y despertando las risas de todo el panel del programa de eltrece: “Pero, si quieren, les muestro cómo me quedó la vasectomía”.