En una entrevista con Socios del Espectáculo, Zaira Nara, que estrena su nuevo programa de streaming, descartó la posibilidad de reconciliarse con Paula Chaves.

“¿Viste las fotos que publicaron donde dicen hubo un acercamiento con Paula?”, le preguntó el cronista a la modelo, quien aclaró: “Sí, la vi, pero no era yo, no eran mis botas, eran las de Mery del Cerro que estaba sentada al lado de Pau”.

“¿Charlaron ese día, se puede saber?”, indagó el movilero y ella contestó: “Sí, o sea, nos saludamos en un desfile, tampoco es que te podés poner a hablar de la vida ni cosas demasiado profundas, pero sí, nos saludamos, hablamos”.

Zaira Nara habló con Socios del Espectáculo.

“O sea, que puede ser que se dé este acercamiento, que se habló tanto”, insistió el periodista y ella respondió contundente: “No, la verdad, me parece que no, pero no por nada raro, sino porque cuando hay algo como tan forzado... no es el momento”.

ZAIRA NARA HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE VOLVER A SER MADRE

Zaira Nara, que está en pareja con Facundo Pieres, habló con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre la posibilidad de volver a ser madre.

“La verdad que es una relación que me deja como tranquila, en paz, estoy muy bien. Solo tengo deseos de maternar a los míos, a los que ya tengo. Ahora tengo grandes proyectos laborales así que no”, expresó.