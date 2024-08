En medio de la cuenta regresiva para que comience una nueva edición de Bake Off Argentina, Wanda Nara recurrió a las redes para mostrarle a sus seguidores la intimidad de su enorme y lujoso camarín.

Al ritmo de Callejero Fino, la conductora recorrió las instalaciones del lugar donde se prepara para las grabaciones del programa donde se puede ver un enorme maquillador con diferentes productos y a sus colaboradores preparando los accesorios que utilizará la hermana de Zaira Nara.

Días atrás, se supo que el jurado del ciclo estará conformado por tres profesionales de lujo, como lo son Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, que regresa a Telefe tras algunos años afuera de los realities.

Wanda Nara será la conductora de "Bake Off" y Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana serán los jurados. (Foto: Captura Instagram /bakeoffar )

En este sentido, Agus Rey contó en las redes que los quince participantes confirmados son: Karina Jelinek, Callejero Fino, Mariano Iudica, Ángela Leiva, Javier Calamaro, Cande Molfese, Damián de Santo, Cami Homs, Eliana Guercio, Gastón Edul, Marcos Milinkovic, Vero Lozano, Nacho Elizalde y Andrea del Boca.

El listado de participantes de Bake Off que se filtró (Foto: Twiter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SAMANTA DE BAKE OFF DESTROZÓ A WANDA NARA A POCO DEL DEBUT

Luego de que se conociera que Wanda Nara será la conductora de Bake Off (Telefe) y no Paula Chaves como lo hizo en ediciones anteriores, la exconcursante, Samanta Casais, opinó sin filtro de esta decisión de la producción.

“A mí no me gusta Wanda para conducir, para nada, ni menos Bake Off. No, chicos, tiene como unos vacíos medio ahí como, no me gusta. Está bien que hay edición en el medio y todo eso, pero para mí tenía que estar Paula Chaves. Bake Off es Paula”, lanzó Samanta en una nota que dio a LAM y que reprodujeron en el streaming que sale por Bondi.

“Es que no es conductora. No sé por qué ponen a Wanda en todos lados. A mí no me gusta, no me copa. Wanda es la esposa de Mauro Icardi, todo bien, divino, es un negocio bárbaro, pero ya la meten en cocina, en todos los realities de cocina, no”, agregó.

Foto: Captura (Bondi)

Y cerró, sin filtro: “Paula es otro perfil, en realidad. No quiero ser mala, pero es como más fina, es más elegante. El formato Bake Off es de Inglaterra. Yo me estoy metiendo en el barro sola me me parece. Va con amor igual. Para mí es como que se enamoran de un personaje y le dan y le dan, y creo que cada uno tiene que tener sus espacios porque si no te aburre todo el tiempo el mismo personaje”.