Luego de las especulaciones que surgieron con las fotos que compartieron Eugenia “la China” Suárez y Elián “L-Gante” Valenzuela al mostrarse con accesorios idénticos (lo que hizo creer que hubo un encuentro entre ellos), los cantantes develaron el misterio y lanzaron un tema juntos llamado “Llora como un arrepentido”.

Y lejos de que los rumores entre ellos quedaran en el pasado, Jey Mammon tuvo como invitado al músico en su programa Las noches de Jey (que se transmite por Net TV) y fue al hueso con su pregunta en vivo: “A ver, no seamos ingenuos. Grabaste con la China. ¿Con ella no pasó nada?”, indagó, tal como se pudo ver en las imágenes que transmitieron en Intrusos (América).

Foto: Captura (América, con gentileza de Net TV) e Instagram (@jeymammon)

Fue entonces que L-Gante no dudó con su respuesta: “No, no. En ese sentido, tuvimos solo música”, lanzó, al mismo tiempo que dejó en claro que no está pareja, ni está saliendo con alguien.

Por último, ante la insistencia del conductor por saber si tendría algo con Eugenia, el cantante cerró: “¡Qué pregunta que me hacés! Y… por ahora, tengo el pensamiento que no”.

EL SUGERENTE POSTEO DE LA CHINA SUÁREZ TRAS CONFIRMARSE LA SEPARACIÓN DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtió en el tema del momento. Si bien los padres de Francesca e Isabella tuvieron varias idas y vueltas en su historia de amor, este final parecería ser definitivo.

Y a poco de que Eugenia “la China” Suárez diera que hablar con una particular fotografía que subió a Instagram Stories, la actriz y cantante volvió a llamar la atención de sus seguidores.

A poco de causar todo tipo de especulaciones con la imagen que compartió con la frase “unas ganas de hablar...” (que luego optó por eliminar), que se dio poco después de lanzar un tema con L-Gante (cuya dupla habría despertado el enojo de Wanda), la China compartió varias fotos y un video en la que se la ve llorando.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“Otro personaje más que sufre”, escribió en el posteo que plasmó en su muro de Instagram, dejando en claro que las fotografías que dejan al descubierto sus ojos llorosos y el maquillaje corrido son parte de un rodaje que la tiene como figura.