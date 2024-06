Si bien suelen subir varias fotos de su día a día y sus futuros proyectos laborales, en esta oportunidad Eugenia “la China” Suárez y Elián “L-Gante” Valenzuela dieron que hablar con sus posteos y las especulaciones sobre un posible encuentro entre ellos no tardaron en llegar.

Así se comenzó a rumorear luego de que Eugenia se mostrara posando con un enorme vaso rojo con brillos, en lo que sería el adelanto de su próximo tema: “El que se va sin que lo echen...”, escribió la China en Instagram con un emoji de un diablito violeta.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Por su parte, L-Gante se mostró con el mismo vaso, lo que hizo que varios seguidores hablaran de una posible nueva colaboración juntos o, incluso, algunos se cuestionaron si entre ellos podría haber nacido algo más que una amistad o relación laboral.

¿Qué pasa entre la China Suárez y L-Gante?

ASÍ REACCIONÓ LA CHINA SUÁREZ CUANDO LE DIJERON QUE NO TIENE SUERTE EN EL AMOR

Una vez más, Eugenia “la China” Suárez se tomó unos minutos para despejar las dudas de sus seguidores. Y en medio de todas las consultas y comentarios que recibió, la actriz y cantante fue contundente al hablar del amor.

“Hola, hermosa. No puedo creer que vos estés sola, que no tengas suerte en el amor”, fue el mensaje que le hizo llegar un usuario y que no pasó por alto. Ante esto, Eugenia respondió, contundente: “Eso ya me lo dijeron, lo leí un par de veces”.

La China Suárez en conjunto floreado. (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

“¿Cómo no voy a tener suerte en el amor si tuve re buenas parejas, re buenas personas al lado mío?”, agregó la expareja de Nico Cabré, con quien tiene a Rufina; y de Benjamín Vicuña, cuyo fruto de ese amor nacieron Magnolia y Amancio, en Instagram Stories.

“Para mí, fracasar sería no ser leal a mí misma y seguir con alguien que no quiero seguir, o al lado de alguien que no quiero estar. Pero sí tengo suerte en el amor”.

“El otro día lo hablaba, no me acuerdo con quién, del equipo, que decía eso, que para mí las relaciones, aunque duren poco o no duren toda la vida, no significan que sean un fracaso”, siguió con su descargo. Y cerró, sin vueltas: “Para mí, fracasar sería no ser leal a mí misma y seguir con alguien que no quiero seguir, o al lado de alguien que no quiero estar. Pero sí tengo suerte en el amor”.