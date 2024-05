En un giro inesperado, Julieta Illescas, la ex novia de Marcos Ginocchio decidió reaccionar después de la reciente polémica desatada por una foto compartida por la China Suárez. En una nota exclusiva de Juan Etchegoyen, Radio Mitre reveló los detalles de este nuevo capítulo en el mundo del espectáculo.

La foto en cuestión, publicada por la China Suárez en sus redes sociales, desencadenó una serie de especulaciones y comentarios entre los seguidores y la prensa. Sin embargo, ahora la ex pareja de Ginocchio ha decidido romper su silencio y compartir su versión de los hechos.

“Yo te vengo contando de daños colaterales después de la foto que subió la China el fin de semana de Marcos, uno de los problemas que hubo con eso fue que se enojó la novia salteña de Marcos o la ex, ya no sé quién es en la vida del ganador de GH Julieta Illescas”, empezó diciendo el conductor de Mitre Live.

“Ella lo dejó de seguir a Marcos después de la foto que subió Eugenia”, indicó.

QUÉ LE DIJO LA EXNOVIA SALTEÑA DE MARCOS GINOCCHIO A JUAN ETCHEGOYEN SOBRE LA FOTO DE LA CHINA SUÁREZ

Siguiendo con su relato, el periodista afirmó: “Yo hablé con ella y ahora te voy a contar todo lo que me dijo pero primero quiero contarte que hizo Julieta apenas vio la imagen, yo desconozco cómo será la relación de Marcos con Julieta”.

Además de revelar sus emociones, la ex novia de Ginocchio también ofreció detalles sobre su relación con el reconocido actor y cómo ha sido su proceso de superación tras la ruptura.

Julieta Illescas, la exnovia de Marcos Ginocchio, decidió poner su perfil de Instagram en público y varias fanáticas del campeón expresaron sus opiniones. (Foto: Captura / Instagram - juli.illescas).

“Lo primero que le pregunté fue si quería darme una entrevista a lo que ella me dijo ‘¿a mí me querés hacer una nota? ¿Por alguna razón en especial?’ Y cuando le dije el motivo que era Marcos me respondió ‘te agradezco un montón pero no me interesa la oferta’”, dijo al respecto Etchegoyen.

“A mí lo que me cuentan es que ella está harta de que él no quiera jugársela por amor y que en este momento prioriza el trabajo por sobre sus cosas personales”.

Y concluyó: “A mí lo que me cuentan es que ella está harta de que él no quiera jugársela por amor y que en este momento prioriza el trabajo por sobre sus cosas personales, obvio no le gusta a Julieta que Marcos esté cerca de la China ni de ninguna mujer”.