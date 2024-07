Wanda Nara confirmó este martes su separación de Mauro Icardi luego de que se la fotografiara con L-Gante en un boliche de Palermo, y en todo este entuerto se metió nada menos que la China Suárez para completar la “secuela” del Wanda-gate de 2021.

Todo comenzó cuando, hace algunas horas, L-Gante publicó una story tapándose la cara con una frase contundente. “Con mucha seriedad… Perdón Wanda Nara”, escribió Elián Valenzuela, quizá aludiendo a su reciente videoclip con la China Suárez.

L-Gante le pidió disculpas a Wanda Nara en Instagram

Sin embargo, y sin aviso, L-Gante borró el posteo, pero antes, Wanda lo reposteó en sus stories con el siguiente mensaje: “Cero rencor. Siempre perdono. Qué problema la obsesión”. Esto despertó sentimientos en la China, que no se pierde nada.

Wanda Nara le contestó el pedido de disculpas de L-Gante en Instagram

QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE EL PEDIDO DE DISCULPAS DE L-GANTE A WANDA NARA EN LAS REDES

Fiel a su estilo de decir todo con frase herméticas, Eugenia Suárez publicó un letal posteo en sus stories en la que asegura que tienen “unas ganas de hablar…” junto a una foto en la que simula cara de hartazgo.

La China Suárez se metió en el reencuentro de L-Gante y Wanda Nara (Foto: Instagram)

En LAM, hablaron sobre este posteo y Yanina Latorre aprovechó para fustigar a la China, con quien ya tuvo varios encontronazos desde el Wanda-gate. “Si hablás de la China se calienta, no quiere hablar de su vida privada, te sube y te baja la foto de Marcos Ginocchio”, acotó.

“Nunca aceptó su vínculo o ‘no vínculo’ con Mauro icardi. La última vez me llamó y me put… en colores, me mandó carta documento por el tema del Wanda-gate… ¿Y para qué subís esto? ¿Qué busca?” inquirió Yanina, que quedó como conductora de LAM por el feriado.

