Con humor y mucha buena onda, L-Gante salió del programa de Mirtha Legrand y le dio una picante nota al cronista de Intrusos, en la que habló a fondo de su vínculo con Wanda Nara.

Incluso, el cantante de RKT hizo un explosivo chiste sobre la posibilidad de ser parte de Bake Off Famosos y tener que compartir espacio con la empresaria, actualmente separada de Mauro Icardi.

EL PICANTE CHISTE DE L-GANTE SOBRE WANDA NARA Y BAKE OFF

Notero: -¿Las cosas con Wanda cómo están?

L-Gante: -Siempre bien, siempre el vínculo al máximo. Buena onda. Ella es buena persona conmigo...

Notero: -Se dijo que te había recriminado tu amistad con la China Suárez.

L-Gante: -No, yo me manejo en el ambiente profesional. Más de ahí no pasa.

Notero: -¿Pero qué pasó entre ustedes?

L-Gante: -Pasaron muchas cosas, pero estamos ahí...

“Si voy a Bake Off Famosos me voy a comer hasta a la conductora”.

Notero: -¿Te hubiese gustado participar en Bake Off?

L-Gante: -Sí, sí...

Notero: -¿Te lo ofrecieron?

L-Gante: -Yo soy para atrás (en la cocina), pero se aprende.

Notero: -¿Pero existe la posibilidad de que participes?

L-Gante: -Existe.

Notero: -¿Cómo te ves?

L-Gante: -Con hambre. Voy ahí y me voy a comer hasta a la conductora.

Notero: -Fuerte. Muchos preguntarán, ¿de vuelta?

L-Gante: Ay, no, no. Veremos.

