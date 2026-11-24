A la hora de preparar una tarta hay miles de opciones, pero esta sorprende porque lleva salchicha parrillera como ingrediente principal. Se trata de una receta que transforma uno de los clásicos del asado argentino en una preparación casera, con un relleno abundante y una combinación de sabores diferente a las tradicionales.

El cocinero Matías Cuco compartió esta propuesta que combina las salchichas con puerro, cebolla de verdeo, pimiento rojo, ajo y cebolla blanca. Además, incorpora huevos y queso sardo, dos ingredientes que permiten integrar el relleno y aportarle una textura consistente.

La clave de esta tarta de salchicha parrillera está en cocinar primero las salchichas con aceite de oliva y vino blanco, para después aprovechar la misma sartén con los vegetales. Una vez integrados todos los ingredientes, la preparación se coloca sobre una masa y se lleva al horno hasta completar la cocción.

Comensales 6 Ingredientes 6 salchichas parrilleras.

salchichas parrilleras. Una ramita de puerro.

ramita de puerro. Una ramita de cebolla de verdeo.

ramita de cebolla de verdeo. Un pimiento rojo.

pimiento rojo. Un diente de ajo.

diente de ajo. ½ cebolla blanca.

cebolla blanca. 150 cc vino blanco.

cc vino blanco. 3 huevos.

huevos. 100 g queso sardo.

g queso sardo. Una tapa de masa de tarta.

tapa de masa de tarta. 50 cc aceite de oliva.

cc aceite de oliva. Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento para la tarta de salchicha parrillera

Cocinar las salchichas en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Desglasar con vino blanco. Una vez cocidas, apartarlas y, en la misma sartén, cocinar todos los vegetales. Una vez cocidos, volver a colocar las salchichas y desglasamos de nuevo. Mezclar todo con 3 huevos y el queso sardo en un bowl. En una tartera o donde más te guste, colocar la masa, el relleno y llevar a horno máximo hasta que la tarta esté cocida.

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