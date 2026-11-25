Mirá lo que contaron sobre la mano derecha de la Presidente del Instituto de Cultura de Corrientes.

La gestión de Lourdes Sánchez como Presidente del Instituto de Cultura de Corrientes quedó salpicada en los últimos días, luego de que removieran a su mejor amigo del gobierno.

Según contaron en Nuevo Día, Fabricio Escobar Galarza fue desafectado de sus funciones como director del l Ñamadé Museo de Arte Contemporáneo de la provincia, luego de un escándalo por la organización de un sunset con música electrónica en el histórico edificio que antes ocupaba el Banco de Corrientes.

Pachi Romero, periodista correntino el escándalo explotó por las sospechas de que “habría cobrado algunas entradas a colegios por la visita del museo, y eso no está reglamentado avalado por el gobierno”.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández. (Foto: Movilpress)

Más allá de su amistad con Lourdes, Fabricio tuvo un paso por el Palacio Libertad (N del R: ex CCK), tuvo formación técnica en gestión cultural por la Universidad Torcuato Di Tella y fue vestuarista del Carnaval en la comparsa Ará Berá.

Qué tiene que ver Lourdes Sánchez

Luego, el periodista de Corrientes aclaró por qué Lourdes quedó envuelta en la polémica: “Me parece que acá la culpa es compartida. La culpa es de la área de su gestión, pero la responsabilidad, no es ciento por ciento de Lourdes Sánchez”.

Vista del Ñandé MAC en el casco histórico de la ciudad de Corrientes.

“Ella está trabajando arduamente para realizar nuestra máxima fiesta popular por excelencia, que es la Fiesta nacional del Chamamé y del Mercosur, que va a ser el 15 de enero”, despegó el periodista a Lourdes Sánchez.