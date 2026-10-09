El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo después de la histórica resolución del Tribunal de Milán, que decretó oficialmente la disolución del matrimonio y rechazó los principales reclamos económicos de la empresaria. En medio de las repercusiones del fallo, Lara Piro, abogada del futbolista, apuntó sin filtros contra la conductora y lanzó durísimas declaraciones sobre el conflicto familiar.

Durante una nota que dio a Intrusos, la letrada se refirió especialmente a la disputa por la tenencia de las hijas del exmatrimonio y al traslado de las niñas a la Argentina. En ese contexto, cuestionó con extrema dureza el accionar de Wanda y defendió la postura de su representado en el proceso judicial: “Acá no hay un padre que le quiera sacar las hijas a la madre, hay una madre que efectivamente les sacó las hijas al padre, las trajo secuestradas a Argentina y él no las pudo ver por mucho tiempo. Engañó a las nenas y al padre”, disparó Piro, sin disimular su indignación.

La abogada también defendió la decisión de avanzar con el pedido de restitución internacional de las menores y aseguró que el futbolista nunca buscó separarlas de su mamá: “Mauro nunca quiso que sus hijas no estén con la madre, por el contrario, si no, no seríamos sus abogados. La restitución está vigente porque Mauro no tuvo otra opción, fue Wanda la que se robó a las hijas”, sostuvo, en una de las frases más fuertes de su intervención televisiva.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

La charla también giró en torno a la relación de Mauro Icardi con Eugenia “la China” Suárez. Consultada por Marcela Tauro sobre cómo impacta la presencia de la actriz en el entorno del futbolista, Piro aprovechó para cuestionar las parejas que Wanda habría presentado a sus hijas: “¿Te parece que a Mauro le gustan la cantidad de novios con prontuario que le ha presentado Wanda Nara a sus hijas?”, lanzó, con un comentario que volvió a subir la temperatura en el estudio.

Y agregó: “Lamentablemente, Mauro sabe que no le puede elegir los novios a Wanda y ella va a entender que no le puede elegir las novias a Mauro”.

Wanda Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

De esta manera, la abogada dejó en claro que, desde su mirada, ambos deberían respetar las decisiones sentimentales del otro y evitar que sus diferencias de pareja interfieran en la crianza de sus niñas. Sin embargo, el momento más explosivo llegó sobre el cierre de su intervención, cuando Lara Piro hizo una fuerte valoración sobre la conducta de la empresaria en medio de la disputa familiar: “La gente sana no hace eso, uno no se puede divorciar de los hijos, uno se separa de las parejas, el amor se termina o muta, pero los hijos son para toda la vida”, afirmó.

Y remató con una frase lapidaria dirigida a Wanda Nara: “Claramente Wanda no es sana, no tiene una actitud sana con sus hijas. Una persona sana no inocula de odioa sus hijas contra el padre. Podrá estar enojada como mujer, pero Mauro como padre es intachable”.

Lara Piro: “Claramente Wanda no es sana, no tiene una actitud sana con sus hijas. Una persona sana no inocula de odioa sus hijas contra el padre”.

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LA GRAVE ACUSACIÓN DE NORA COLOSIMO A ELBA MARCOVECCHIO EN VIVO

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo, esta vez con un fuerte enfrentamiento entre Nora Colosimo, la mamá de la empresaria, y Elba Marcovecchio, la abogada del futbolista. En una comunicación con LAM, ambas protagonizaron un durísimo ida y vuelta por la disputa judicial que involucra a las hijas del exmatrimonio.

Todo comenzó cuando Nora tomó la palabra para cuestionar el accionar de la letrada y de su colega, a quienes acusó de intentar separar a las nenas de su mamá para que queden al cuidado de su papá: “Lo que a mí me cae muy mal de su parte y de su colega, que trabaja con usted, es que dos mujeres estén luchando por quitarle los hijos a una madre y dárselos a un padre que no tiene ni trabajo ni domicilio”, disparó la madre de Wanda, visiblemente molesta.

En ese sentido, la panelista también cuestionó la situación actual de Icardi y su residencia en Turquía: “Él no tiene domicilio en Estambul, él es argentino, está viviendo en Argentina. Está desocupado, muy a mi pesar y al de todos”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Y, sin rodeos, apuntó directamente contra la estrategia judicial de Marcovecchio: “Y usted lucha por sacarle las niñas a una madre. No tengo más nada para decir, doctora”.

Lejos de dejar pasar las acusaciones, la abogada de Icardi respondió con una frase que volvió todavía más tenso el intercambio: “Bueno, está bien, yo no voy a discutir con una mamá que tiene que cubrir, amparar y hasta mentir por su hija”, retrucó Elba, en una clara alusión a Wanda Nara.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Los niños deben estar con la mamá”, remarcó Nora. Y apuntó contra Elba: “Responda por qué usted lucha por quitarle dos nenas a su mamá”, reclamó Colosimo.

“Yo no tengo por qué responderle a usted nada. Que le responda la abogada de su hija”, retrucó Marcovecchio. Y Nora cerró, en un claro clima de tensión: “Está hablando de mi hija y de mis nietas, tengo derecho”.

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