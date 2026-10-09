Mientras que la China Suárez baila para festejar que Mauro Icardi logró la sentencia definitiva de divorcio de Wanda Nara, Rocío Galera habló tras el agresivo comentario que habría recibido de parte de la mamá de la actriz.

“Yo sé que no están bien las cosas entre Mauro y Eugenia. Ayer (miércoles) me llegó”, arrancó la influencer.

Luego enfatizó: “Por eso no quieren que hable”.

Rocío Galera sobre la China Suárez y Mauro Icardi.

“Las acciones que están teniendo hablan por sí solas”, cerró.

Los affaires de Rocío Galera

El presunto primer contacto de Icardi con Galera se habría producido en 2023, y ahora se habría reactivado con un like como prueba.

Rocío Galera sobre la China Suárez y Mauro Icardi.

Marcos Ginocchio, José Manuel Urcera, Cristian Castro y hasta Lucca Bardelli, el ex de Juli Poggio.