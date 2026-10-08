Marcela Tinayre despidió en las redes sociales a Piero tras su muerte con un mensaje cargado de emoción . La conductora destacó la trayectoria y la calidad humana del músico, y le dedicó un especial saludo a su nieta, Ámbar De Benedictis, hija de Juana Viale y Juan De Benedictis, en medio del difícil momento que atraviesa la familia.

La hija de Mirtha Legrand compartió una imagen del artista y la musicalizó con las estrofas de Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, una de las canciones más reconocidas de Piero. Junto a la foto, escribió unas palabras para recordar al cantante y expresar su admiración por su legado artístico.

El homenaje de Marcela Tinayre a Piero ytras su fallecimiento (Fotos: Instagram @marcelatineyre y @pierocantautor)

“Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero”, expresó Marcela, conmovida por la partida del músico.

Leé más:

Los famosos despidieron a Piero: los conmovedores mensajes de Valeria Lynch, Jairo, Alejandro Lerner y otros músicos

EL ESPECIAL SALUDO DE MARCELA TINAYRE A SU NIETA ÁMBAR

La conductora también tuvo un gesto especial con Ámbar De Benedictis, nieta que comparte un vínculo familiar con Piero a través de su hijo Juan. “Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”, agregó en la publicación.

Marcela Tinayre y Piero (Fotos: Instagram @marcelatineyre y @pierocantautor)

Juana Viale y Juan De Benedictis fueron pareja a principios de los años 2000 y tuvieron a Ámbar. Aunque la relación terminó, ambas familias mantuvieron un trato cordial. Por ese motivo, la despedida de Marcela tuvo un significado especial y puso el foco en el vínculo afectivo que continúa más allá de aquella separación.

Juan y Ámbar fueron este jueves al velatorio del músico, realizado en la sala velatoria Lázaro Costa, en el barrio porteño de Belgrano, donde la despedida estaba prevista hasta las 2 y allí fueron captados por la cámara de Ciudad Magazine.

Leé más:

El dolor de Juan y Ámbar De Benedictis en el velatorio de Piero: las fotos del último adiós al cantante

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.