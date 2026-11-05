¿Es posible hacer música con árboles? El músico, cantante y productor argentino Matías Primo encontró una manera de explorar esa posibilidad a través de la tecnología y acaba de presentar dos álbumes que tienen a la naturaleza como protagonista. Se trata de Light Sounds In The Trees y Trees Embrace The Night, dos producciones de 12 canciones cada una que ya están disponibles en las plataformas digitales.

La propuesta parte de un concepto particular: captar la actividad bioeléctrica de los árboles, transformar esas señales mediante dispositivos tecnológicos e incorporarlas al proceso de composición musical. De esta manera, los árboles no funcionan solamente como inspiración o paisaje, sino que sus señales forman parte del universo sonoro de cada obra.

El resultado es una combinación de frecuencias, texturas, piano, voz y producción electrónica que se inscribe dentro del género ambient, caracterizado por sus atmósferas envolventes y sus composiciones pensadas para una escucha contemplativa.

Foto: prensa Matías Primo

Cómo se hace música a partir de las señales eléctricas de los árboles

El proyecto de Matías Primo explora la relación entre naturaleza, tecnología y música. Para desarrollar esta propuesta utiliza dispositivos capaces de captar variaciones en la actividad eléctrica de los árboles y traducirlas en información sonora que luego puede integrarse a una composición.

A partir de ese material, el artista combina las señales obtenidas con su propia interpretación, instrumentos y herramientas de producción. Así, cada pieza surge de la interacción entre los registros provenientes de la naturaleza y las decisiones creativas del músico.

La idea no apareció de un día para otro. Según cuenta el artista, su interés por esta búsqueda comenzó muchos años antes, cuando descubrió que escuchar música en espacios naturales modificaba su percepción y su manera de relacionarse con el entorno.

En 2015, un encuentro con siete árboles en Miami le permitió conocer una tecnología capaz de captar su actividad eléctrica y convertirla en información sonora. Esa experiencia se transformó en un punto de inflexión para desarrollar el concepto que hoy atraviesa su obra.

Foto: prensa Matías Primo

Quién es Matías Primo, el músico argentino detrás del proyecto

Matías Primo es músico, cantante, productor y artista electrónico argentino. A lo largo de su recorrido fue construyendo una identidad artística vinculada con la experimentación sonora y la búsqueda de nuevas formas de relacionar la música con las experiencias cotidianas.

A los 20 años comenzó a explorar especialmente el vínculo entre la escucha musical y los espacios naturales. Esa experiencia lo llevó a desarrollar una búsqueda personal que, con el tiempo, encontró una nueva dimensión a través de la tecnología.

El artista aclara que su propuesta no parte de una práctica espiritual ni de un posicionamiento ecologista, sino de una exploración artística. Su intención es transmitir, a través de la música, una sensibilidad diferente y recuperar la atención sobre aquellos estímulos del entorno que suelen quedar relegados por el ruido cotidiano.

Foto: prensa Matías Primo

Dos discos de música ambient y un universo artístico en expansión

Con Light Sounds In The Trees y Trees Embrace The Night, Matías Primo presenta dos trabajos que reúnen 24 composiciones y profundizan su investigación sobre las frecuencias, las texturas y la percepción sonora.

La música ambient ocupa un lugar central en esta etapa de su carrera, con producciones pensadas para acompañar momentos de descanso, concentración y contemplación.

El proyecto también incluye playlists y contenidos audiovisuales que reúnen alrededor de 50 horas de música ambient, algunas de ellas acompañadas por meditaciones guiadas en español e inglés.

Sin embargo, la búsqueda de Primo no se limita a este género. El artista también trabaja en nuevas canciones electrónicas, con una propuesta más dinámica y energética, en la que conviven la experimentación, la tecnología, la imagen y las señales provenientes de los árboles.

Entre sus planes se encuentran documentar viajes, paisajes y procesos de creación, además de llevar su propuesta a espacios naturales, festivales, instalaciones y encuentros musicales especiales.

De esta manera, Matías Primo busca construir un universo artístico en el que la naturaleza no sea solamente una fuente de inspiración, sino también una parte activa del proceso creativo.