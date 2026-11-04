Noviembre tendrá una agenda musical cargada en Buenos Aires y sus alrededores, con artistas nacionales e internacionales que pasarán por distintos escenarios durante las próximas semanas. Desde el fenómeno urbano de María Becerra hasta el regreso de Romeo Santos y Prince Royce, habrá recitales para distintos gustos y generaciones.

La programación también incluye una nueva edición de Noches Capitales en el Hipódromo de La Plata, el festival República Folklore en el Parque de la Ciudad y presentaciones de figuras como Paulo Londra, Andrés Calamaro, Djavan y A Perfect Circle.

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María Becerra suma una novena fecha en el Movistar Arena

Uno de los grandes acontecimientos musicales del mes será la serie de conciertos de María Becerra, que agotó las ocho funciones anunciadas para noviembre en el Movistar Arena: los días 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27.

Ante la enorme demanda, la cantante anunció una novena presentación para el 6 de febrero de 2027, también en el mismo recinto. Los shows forman parte de QUIMERA TOUR, la gira que acompaña su proyecto más ambicioso hasta el momento y que recorrerá distintos países de Latinoamérica.

La propuesta tendrá una puesta 360°, especialmente diseñada para acercar el escenario al público desde todos los ángulos.

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Romeo Santos y Prince Royce llegan a Vélez con entradas agotadas

El 14 de noviembre, Romeo Santos y Prince Royce se presentarán juntos en el Estadio Vélez con su gira Better Late Than Never. El espectáculo, que celebra su colaboración musical y la vigencia de la bachata, ya tiene localidades agotadas.

Antes de llegar a la Argentina, el tour recorrió distintos destinos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

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Noches Capitales: Babasónicos, La Vela Puerca, Las Pelotas y más en La Plata

El ciclo Noches Capitales tendrá varias fechas destacadas durante noviembre y diciembre en el Hipódromo de La Plata.

La primera cita será el 14 de noviembre con Babasónicos, que presentará canciones de su último material, Cuerpos, Vol. 1, junto con sus clásicos.

El 21 de noviembre llegará una noche con La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, mientras que el 28 de noviembre será el turno de Un Poco de Ruido.

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La programación continuará en diciembre con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, el 4; Serú Girán por Lebón y Aznar, el 5; Abel Pintos, el 7; y El Mató a un Policía Motorizado, el 19.

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Las entradas para las fechas del ciclo se encuentran disponibles a través de Livepass.

República Folklore debuta en el Parque de la Ciudad

El 21 y 22 de noviembre se realizará República Folklore, un festival que reunirá a referentes de la música popular argentina en el Parque de la Ciudad.

Durante las dos jornadas, la programación se extenderá de 13 a 1 y contará con más de 12 horas diarias de música en vivo distribuidas en tres escenarios.

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La propuesta incluirá también espacios pensados para ampliar la experiencia: una pista de baile de más de 1.000 metros cuadrados, una pulpeña con cocina hogareña y guitarreadas, y un patio regional con gastronomía de distintas provincias y un mercado de artesanías.

Las entradas por día y los abonos se venden a través de All Access.

Andrés Calamaro tendrá su última fecha del año en el Movistar Arena

Después de agotar varias funciones, Andrés Calamaro anunció una nueva y última presentación de su serie Como Cantor en el Movistar Arena.

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El recital será el 23 de noviembre y cerrará una seguidilla de conciertos que incluyó fechas agotadas en mayo, junio y octubre.

En esta etapa, el músico propone un espectáculo centrado en su voz, su repertorio y el encuentro con el público, con canciones que recorren distintas décadas de su carrera.

Djavan celebra 50 años de trayectoria en el Gran Rex

El cantautor brasileño Djavan regresará a la Argentina el 24 de noviembre con su espectáculo Djavanear 50 anos. Só sucessos, en el Teatro Gran Rex.

La presentación forma parte de una gira que también recorrerá Chile y Uruguay y propone un repaso por los grandes éxitos de las distintas etapas de su discografía.

El concierto en Buenos Aires ya tiene entradas agotadas.

Paulo Londra presenta su nuevo disco en el Movistar Arena

El 28 de noviembre, Paulo Londra volverá al Movistar Arena para presentar en vivo las canciones de entre CIELOS, su tercer álbum de estudio.

El show marcará el cierre de año del artista en la Argentina y combinará el material de su nuevo trabajo con los hits que marcaron su carrera.

La presentación llega después de su regreso a los escenarios porteños, donde había protagonizado dos noches agotadas tras seis años sin tocar en Buenos Aires.

A Perfect Circle vuelve a Buenos Aires

También el 28 de noviembre, A Perfect Circle se presentará en el Microestadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense, formada en 1999 por Billy Howerdel y Maynard James Keenan, regresará al país para repasar los principales éxitos de su trayectoria.

Con más de 25 años de carrera y cuatro álbumes de estudio publicados, el grupo es una de las propuestas destacadas para los seguidores del rock alternativo.

Las entradas se venden a través de Livepass.

Lauta y Omar Courtz cierran noviembre con shows en Buenos Aires

La agenda continuará el 29 de noviembre, cuando Lauta se presente en Niceto Club. El productor y compositor argentino llega después de una gira por España con funciones agotadas en Madrid y Barcelona y de un año marcado por el lanzamiento de su álbum Yo solo quería divertirme.

Por su parte, Omar Courtz comenzará su serie de cuatro conciertos agotados en el Movistar Arena. Las presentaciones serán el 30 de noviembre y el 2, 3 y 4 de diciembre, en el marco de su Por si mañana no estoy World Tour.

Dónde comprar las entradas para los recitales de noviembre

Estos son los canales de venta informados por los organizadores: