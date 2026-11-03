Quilmes Rock 2027 presentó oficialmente su lineup y anunció una grilla repleta de figuras fundamentales del rock nacional e internacional. Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Jet, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Las Pelotas, Los Auténticos Caligaris y Jorge Drexler encabezan una edición que promete volver a hacer historia.

El festival se realizará los días 16, 17 y 18 de abril de 2027, con una propuesta que reunirá a artistas consagrados, bandas emblemáticas, nuevas voces y referentes de distintas generaciones.

Entre los nombres confirmados también se destacan Dante Spinetta, Ángela Torres, Cruzando el Charco, la vuelta de Fricción, Kevin Johansen, Kapanga, Alejandro Lerner, Marilina Bertoldi, Turf, 2 Minutos, El Mató a un Policía Motorizado, Massacre y Camionero, entre muchos otros.

Quilmes Rock 2027: cuándo es y dónde comprar las entradas

El festival tendrá lugar el 16, 17 y 18 de abril de 2027. La primera etapa de venta, denominada Zorzal Madrugador, ya se encuentra agotada y actualmente está habilitada la Fase 2 con descuento por tiempo limitado.

Las entradas se pueden conseguir a través de Enigma Tickets, con distintas opciones de abonos para disfrutar de dos o tres jornadas.

Quilmes Rock 2027: precios de las entradas

Estos son los valores correspondientes a la Fase 2 con descuento y los precios previstos para la Fase 3:

Abonos de 2 días – Campo

Fase 2 con descuento: $220.000.

Precio Fase 3: $240.000.

Abonos de 3 días – Campo

Fase 2 con descuento: $300.000.

Precio Fase 3: $320.000.

Abonos de 2 días – Espacio VIP con tribuna

Fase 2 con descuento: $600.000.

Precio Fase 3: $710.000.

Abonos de 3 días – Espacio VIP con tribuna

Fase 2 con descuento: $810.000.

Precio Fase 3: $930.000.

Los valores no incluyen el cargo por servicio. La Fase 2 con descuento estará disponible por tiempo limitado.

Quilmes Rock 2027: la grilla completa de artistas confirmados

La organización anunció una extensa lista de músicos y bandas que formarán parte de los tres días del festival:

2 Minutos, Ale Kurz, Alejandro Lerner, Alex Anwandter, Ángela Torres, Babasónicos, Babeblade, Bandalos Chinos, Barbi Recanati, BB Asul, Benito Cerati, Camionero, Carmen Sánchez Viamonte, Celeste Carballo, Chechi de Marcos, Cruzando el Charco, Denisse Romano, Divididos, Dum Chica, El Mató a un Policía Motorizado, Ella Es Tan Cargosa, Fito Páez, Florian, Fonso y las Paritarias, Fricción, Gianluz & Wen, Gori Mambo Gratis, Hana, Henry y La Palangana, Homogénica, Indios, Isla Mujeres, Jet, Jorge Drexler, Jóvenes Pordioseros, Joystick, Juan Ingaramo, Juana La Loca, Kapanga, Kevin Johansen, Kill Flora, Koino Yokan, La Chancha Muda, La Delio Valdez, La Franela, La Grecia, La Mancha de Rolando, La Mississippi, La Portuaria, Las Pelotas, Leo García, Lisa María, Little Boogie, Los Auténticos Caligaris, Los Cafres, Los Fabulosos Cadillacs, Los Mentidores, Los Tipitos, Malditos Perros Secuaces, Marilina Bertoldi, Massacre, Metrópoli, Mi Amigo Invencible, Miss Lupe, Mugre, Neuropibes, No Me Toques, OnOff, Paula Maffía, Paula Prieto, Piazzolla Electrónico, Pizza, Ratones Paranoicos, Reybruja, Ryan, Simón Bosio, Spinetta x Javier Malosetti, Sueter7, Sunlid, Tríada, Turf, Uma, Virus, Viva Elástico, Walter Domínguez y Winona Riders.