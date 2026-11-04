KHEA atraviesa una nueva etapa de su carrera, con un objetivo que va más allá de la música: recuperar y poner en valor su participación en los orígenes de la escena urbana argentina. El artista reivindicó su rol en la creación de Mueva Records Lite, el proyecto que impulsó junto a Omar Varela, Buho, ARSE, Midel y Mykka, y que contribuyó al desarrollo de algunos de los nombres que luego se convertirían en referentes del género.

Después de una etapa de diferencias que derivó en la separación del equipo, este año KHEA, ARSE y Buho alcanzaron un acuerdo económico y humano con Omar Varela, en representación de Mueva Records, para cerrar ese capítulo y reconocer los aportes de cada uno.

Ahora, con 26 años, el cantante apuesta por un camino independiente a través de Young Flex, su propio sello discográfico, desde donde busca desarrollar sus proyectos y acompañar a nuevos talentos.

Khea. Foto: prensa

KHEA y sus comienzos en Mueva Records: cómo participó en el desarrollo de la escena urbana

La historia se remonta a enero de 2017, cuando KHEA tenía apenas 16 años y conoció a Omar Varela. De ese encuentro surgió un proyecto junto a Buho, ARSE, Midel y Mykka que dio origen a Mueva Records Lite, una iniciativa vinculada a Mueva Records para desarrollar sus carreras y las de nuevos artistas.

Según la información difundida, la participación de KHEA no se limitó a lo artístico. Junto a Midel, Buho y ARSE, también intervino en el financiamiento de videoclips y en la planificación de estrategias de marketing para posicionar los lanzamientos. Por su parte, Omar Varela y Mykka estuvieron a cargo de la producción musical.

Durante ese período, el proyecto contribuyó a impulsar a artistas que más tarde tendrían un lugar destacado en la música urbana argentina, como Duki, Ecko y Seven Kayne. Además, Omar Varela acercó a Cazzu y Bhavi.

El acuerdo con Omar Varela y el cierre de una etapa

Con el paso del tiempo, una serie de diferencias provocó la separación del equipo. Sin embargo, este año las partes llegaron a un entendimiento que permitió cerrar esa etapa y reconocer las contribuciones de quienes participaron en la construcción del proyecto.

El acuerdo entre Omar Varela, en representación de Mueva Records, y KHEA, ARSE y Buho fue presentado como un cierre tanto económico como humano de una historia que formó parte de los primeros años de expansión de la música urbana argentina.

Young Flex: la nueva apuesta independiente de KHEA

Luego de aquella experiencia, KHEA continuó desarrollando su carrera internacional y en 2019 firmó con Interscope Records, vínculo que se extendió hasta principios de 2026.

Ahora, el artista retoma el camino independiente con Young Flex, su propio sello discográfico. Desde allí busca impulsar sus proyectos y acompañar a una nueva generación de músicos, con la experiencia que acumuló durante casi una década dentro de la industria.

Khea. Foto: prensa

La apuesta también representa una nueva faceta para KHEA: además de su recorrido como intérprete, busca involucrarse en el desarrollo artístico y empresarial de otros talentos.

KHEA y Luck Ra: el éxito de “El Que Se La Queda Pierde”

Mientras construye esta nueva etapa profesional, KHEA también mantiene su actividad musical. Su reciente colaboración con Luck Ra, “El Que Se La Queda Pierde”, superó el millón de reproducciones en YouTube y continúa en tendencia en Argentina.

La canción también tuvo una fuerte respuesta orgánica en TikTok, donde los usuarios comenzaron a apropiarse de su historia y de su estribillo.

Con más de 10 mil millones de reproducciones acumuladas y colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Duki, Cazzu, TINI, Rauw Alejandro y Feid, KHEA busca consolidar su lugar en la historia de la música urbana argentina. Esta vez, con una mirada puesta tanto en sus orígenes como en el futuro de la industria.