Vale Acevedo se prepara para protagonizar una noche especial el próximo 14 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu, donde presentará un concierto en formato 360° que promete convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Inspirado en el espíritu de los históricos MTV Unplugged, el espectáculo propondrá una versión desenchufada de su universo musical. La artista revisitará canciones de distintas etapas de su trayectoria con nuevos arreglos especialmente creados para la ocasión.

La propuesta contará con banda completa, sección de cuerdas, vientos, percusión y coros, en una puesta pensada para ofrecer una experiencia diferente tanto para el público como para la propia cantante.

Vale Acevedo. Foto: prensa

El show de Vale Acevedo será grabado para un futuro disco en vivo

Uno de los aspectos más especiales de la presentación será que todo el concierto se grabará y filmará en vivo. El objetivo es convertirlo en un álbum audiovisual y seleccionar algunas de las canciones registradas para integrar su próximo disco en vivo.

Vale Acevedo. Foto: prensa Por: 8jqo8eqk

De esta manera, quienes asistan al Teatro Margarita Xirgu no solo serán parte de un espectáculo único, sino también de un registro que permitirá conservar esa noche y compartirla más adelante con su comunidad de seguidores.

El presente artístico de Vale Acevedo

La presentación llega en un momento de consolidación para la cantautora argentina, referente de la nueva escena pop/rock. Después de recorrer distintos escenarios de Argentina y del exterior, Acevedo agotó cuatro residencias consecutivas en las que repasó buena parte de su repertorio.

Vale Acevedo. Foto: prensa

Actualmente, se encuentra presentando las canciones de su nuevo EP y continúa ampliando una comunidad de seguidores que la acompaña desde sus comienzos.

Con este show 360°, Vale abrirá las puertas de su universo creativo en una propuesta que reunirá nuevas versiones de sus canciones, una formación musical ampliada y un registro audiovisual pensado para trascender la fecha del concierto.

Vale Acevedo. Foto: prensa

Cuándo y dónde se presenta Vale Acevedo