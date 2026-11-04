Barbie Simons atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida y decidió contarlo públicamente. En una entrevista en En subida (Blender), la periodista reveló que fue víctima de una estafa millonaria y que perdió todo el dinero que había heredado de su papá, el recordado conductor Leonardo Simons.

Conmovida y a corazón abierto, Barbie contó que el episodio ocurrió durante 2025 y que significó un golpe emocional enorme, no solamente por la pérdida económica, sino también por lo que ese dinero representaba para ella: el esfuerzo, el trabajo y el legado de su padre. “Posiblemente el año pasado atravesé uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá porque me sucedieron muchas cosas en lo personal. Tuve un golpe muy fuerte, inesperado, que me desestabilizó por completo”, relató durante la charla.

La periodista explicó que el dinero que perdió era un fondo que había conservado durante años y que nunca había necesitado utilizar porque siempre pudo mantenerse gracias a su propio trabajo: “Lo que me quedaba de mi papá o lo que sentía de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué porque toda mi vida laburé y desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien. Y era un seguro, un respaldo, mi jubilación”, confesó.

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

Con la voz quebrada, explicó que el dolor fue mucho más profundo que una pérdida económica: “Me golpeó mucho porque es eso... Me volvieron a sacar a mi papá, lo que quedaba de mi papá. Su esfuerzo, su trabajo”.

Sobre cómo ocurrió la estafa, Barbie dio detalles de la operación que terminó en un verdadero desastre financiero: “Una suma muy importante de plata que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron”, remarcó.

Además, contó que inició acciones legales para intentar recuperar lo perdido: “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, aseguró. Y siguió: “Fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo en los medios, de una carrera intachable, de mucho sacrificio, de mucho trabajo”.

“Lo que me quedaba de mi papá o lo que sentía de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué porque toda mi vida laburé y desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien. Y era un seguro, un respaldo, mi jubilación”.

También recordó los humildes comienzos de Leonardo Simons y el esfuerzo que hizo para construir su trayectoria en los medios de comunicación: “Quizás la gente no sabe porque veían al Leonardo Simons exitoso de la tele, pero mi papá tuvo orígenes rehumildes, a los 13 años vendía vinchas en la calle”, contó.

En ese sentido, reconoció que durante mucho tiempo cargó con un sentimiento de culpa por haber perdido ese patrimonio familiar: “Era el dolor de mucha culpa, de sentir que lo había traicionado, que había traicionado su memoria, su trabajo, su compromiso, su sacrificio de tantos años”, expresó, visiblemente emocionada.

Finalmente, Barbie dejó en claro cuál era el verdadero significado de esa herencia y por qué nunca había querido tocarla: “Y que yo en serio nunca la había tocado, nunca dependí de esa plata, para mí eso era mi jubilación y mi vejez”, cerró, a corazón abierto.

“Y que yo en serio nunca la había tocado, nunca dependí de esa plata, para mí eso era mi jubilación y mi vejez”.

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BARBIE SIMONS REVELÓ QUE NO QUIERE CONVERTIRSE EN MAMÁ: “ME CUESTA CONTARLO SIN SENTIRME JUZGADA”

Muy cerquita de sus seguidores de Instagram, Barbie Simons les permitió que le preguntaran lo que quisieran a través de sus stories y no le dio la espalda a un usuario que quiso saber si tiene ganas de convertirse en mamá.

“¿Te gustaría tener un hijo?”, le preguntaron a través de sus stories de Instagram. Muy sincera, la periodista y conductora contó que no. Además, admitió por qué le cuesta mucho hablar en público sobre su elección.

“Honestamente no y aún me cuesta hablar de esto sin ser juzgada. Tengo un sobrino a quien amo y eso me alcanza”, sentenció Barbie en la red social junto a una foto del nene, a quien adora.