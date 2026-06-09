La preocupación por la salud de Barbie Simons creció en las últimas horas luego de que trascendiera que había sido internada de urgencia debido a un fuerte cuadro de cálculos renales. Sin embargo, la propia periodista decidió llevar tranquilidad a sus seguidores con un mensaje publicado desde la clínica.

A través de sus historias de Instagram, Barbie compartió una imagen desde una habitación del Sanatorio Los Arcos, donde se la pudo ver acompañada por su hermana mientras aguardaba una intervención quirúrgica.

EL MENSAJE DE BARBIE SIMONS DESDE EL SANATORIO

En su publicación, la periodista agradeció las muestras de cariño que recibió tras conocerse la noticia de su internación y reconoció que atravesó momentos de mucho malestar debido al dolor provocado por los cálculos.

“Gracias por todos los mensajes y por preocuparse. Estoy bien, tuve mucho dolor, pero súper bien cuidada por mi novio y por mi hermana”, escribió.

A pesar de la difícil situación, Barbie se mostró optimista y explicó que estaba a punto de ingresar al quirófano para resolver el problema que la llevó a ser hospitalizada.

Barbie Simons. CRÉDITO: Instagram

“En un ratito entro a cirugía para despedirme de estas piedras en el riñón y, si todo sale bien como esperamos, volver pronto a casa”, expresó.

LA PERIODISTA AGRADECIÓ AL EQUIPO MÉDICO

Antes de cerrar su mensaje, Barbie Simons también destacó la atención recibida por parte de los profesionales que la acompañaron desde su ingreso al centro médico.

“Gracias al Dr. Lantos y a todo el equipo de Los Arcos por la atención”, señaló.