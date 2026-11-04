Ron Wood a su entrevista con Mario Pergolini. (Crédito: RS Fotos)

Cuando se anunció que Mario Pergolini tendría una entrevista exclusiva con Ronnie Wood la expectativa fue total, y este miércoles el integrante de los Rolling Stones llegó a los estudios de Otro Día Perdido.

Custodiado como el verdadero rock star que es, el británico bajó el vidrio para sonreír a la cámara de Ciudad que estaba ahí.

Además, había fanáticos que lo esperaban para saludarlo con banderas.

El viaje al país fue por los recitales que dará en el Movistar Arena este viernes 6 de noviembre y en el Metropolitano de Rosario el domingo 8 de noviembre.

Las fotos exclusivas de Ciudad

Ron Wood a su entrevista con Mario Pergolini. (Crédito: RS Fotos)

Ron Wood a su entrevista con Mario Pergolini. (Crédito: RS Fotos)

Ron Wood a su entrevista con Mario Pergolini. (Crédito: RS Fotos)

Ron Wood a su entrevista con Mario Pergolini. (Crédito: RS Fotos)

Ron Wood a su entrevista con Mario Pergolini. (Crédito: RS Fotos)

Ron Wood a su entrevista con Mario Pergolini. (Crédito: RS Fotos)

Ron Wood a su entrevista con Mario Pergolini. (Crédito: RS Fotos)

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