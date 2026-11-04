Mario Pergolini prepara una emisión especial de Otro día perdido con una visita que promete dar que hablar. Este miércoles 4 de noviembre, el conductor tendrá un mano a mano con Ronnie Wood, el histórico guitarrista de los Rolling Stones, que se encuentra en la Argentina para brindar una serie de conciertos.

La noticia fue confirmada por las redes sociales oficiales del canal, que anunciaron con entusiasmo la presencia del músico británico. “¡Mañana nos visita una leyenda del rock! Ronnie Wood, de los Rolling Stones, llega a Otro Día Perdido. ¡Ni se les ocurra perdérselo!”, expresaron desde la producción.

La entrevista se emitirá desde las 22:30 y representa una fuerte apuesta de la señal para conquistar a la audiencia. Actualmente, el ciclo de Pergolini registra números cercanos a los cinco puntos de rating y enfrenta una exigente competencia con MasterChef Celebrity, el reality de Telefe que conduce Wanda Nara.

Ronnie Wood vuelve a la Argentina. Foto: prensa Por: Rob Blackham

POR QUÉ RONNIE WOOD ESTÁ EN LA ARGENTINA

La llegada del legendario músico se produce en el marco de una serie de presentaciones en el país. El viernes 6 de noviembre tocará en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras que el domingo 8 llevará su espectáculo al Metropolitano de Rosario.

Con una trayectoria de más de seis décadas, Wood es considerado uno de los grandes referentes del rock internacional. Antes de incorporarse a The Rolling Stones en 1975, formó parte de agrupaciones como The Jeff Beck Group y Faces, donde compartió escenario con Rod Stewart.

Además de su carrera musical, el artista de 79 años también se destaca como pintor y compositor. Su visita al programa de Pergolini genera expectativa por las anécdotas que podría compartir sobre Mick Jagger, Keith Richards y sus años junto a una de las bandas más importantes de la historia.