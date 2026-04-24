Rusherking atraviesa un gran presente profesional y personal. Mientras avanza con nuevos proyectos musicales, su emprendimiento gastronómico Pastasole y su participación televisiva, el artista también dejó ver detalles de la exclusiva propiedad en la que vive en Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, el músico mostró distintos rincones de su hogar.

LA CASA DE RUSHERKING TIENE PILETA Y QUINCHO MODERNO

Uno de los sectores más impactantes es el exterior. Allí se destaca una pileta con iluminación subacuática en varios colores, ideal para transformar el ambiente durante la noche.

El jardín acompaña con líneas limpias y un diseño abierto que conecta de manera natural con la zona de parrilla y el quincho cerrado, integrado mediante grandes ventanales.

CÓMO ES EL INTERIOR DE LA CASA DE RUSHERKING

En la planta baja se ubican los espacios sociales principales. El living aparece como eje central y se une de forma fluida con la cocina totalmente equipada y el comedor, generando una sensación de amplitud y continuidad visual.

Así es la lujosa casa de Rusherking en Buenos Aires: pileta iluminada, gimnasio y sala de juegos. Crédito: Instagram.

Todo el interior mantiene una estética moderna, funcional y relajada, acorde al estilo del cantante.

EL DORMITORIO MÁS LLAMATIVO





La habitación principal refleja una impronta más personal. Cuenta con cama king size, vestidor amplio y baño en suite con hidromasaje.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el techo con efecto visual de nubes, un recurso decorativo original que le aporta identidad al ambiente.

GIMNASIO Y ESPACIOS PARA LA MÚSICA

La vivienda también suma sectores pensados para el entretenimiento y el bienestar. Entre ellos, una sala de juegos con mesa de billar y bar, además de un gimnasio completamente equipado.

En línea con su carrera artística, algunos ambientes están preparados para la producción musical, con sistemas de sonido y video de alta calidad que le permiten trabajar desde su propia casa.