A mediados de junio de 2025, Rusherking confirmó su separación de Ángela Torres tras poco más de un año de relación y, al parecer, el corazón del cantante ya no estaría vacío.
En pleno MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Sofía “La Reini” Gonet acorralaron al músico con picantes preguntas y lograron sacarle una definición contundente sobre su presente sentimental:“Estoy soltero, pero me estoy conociendo con alguien”.
Cabe recordar que, a fines de 2025, Ángela Torres comenzó una relación amorosa con Marcos Giles, su compañero en Luzu TV.
Wanda Nara y La Reini “prendieron fuego” a Rusherking en MasterChef
Wanda Nara: -Acá hay muchos solteros. Allá (por Ian Lucas) hay uno.
La Reini: -Hay uno, pero Ian… no sé.
Wanda: -Ian, ¿estás soltero?
Ian Lucas: -Sí.
La Reini: -¿Hace cuánto?
Ian: -Medio año.
La Reini: -Para mí es muy poco medio año soltero. Bueno, vos te ponés de novio rápido.
Wanda: -Rusher está soltero.
La Reini: -Sí, Rusher está soltero. Recién nos preguntamos.
Wanda: -Pero dijiste que estuvo con todas tus amigas… Aunque ahora Rusher está en pareja.
La Reini: -¡Ay! Me dijiste que estabas soltero.
Rusher: -Obviamente, soltero, pero nunca solo. Y una cosa es estar de novio y otra es estar conociéndote con alguien.
La Reini: -Ah, te estás conociendo.
Rusher: -Sí, obvio.
Wanda: -¿Con cuántas personas es legal conocerse al mismo tiempo?
Rusher: -Para mí, con una.
La Reini: -Para mí con una también. O es lo que tenés que decir.