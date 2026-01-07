En plena temporada teatral en Mar del Plata, Gloria Carrá dio un móvil a Puro Show en el que no solo habló de trabajo, sino que también opinó sobre Marcos Giles, el nuevo amor de su hija Ángela Torres.

La joven actriz y cantante se separó de Rusherking a mediados de 2025 y, según trascendió, los recuerdos de esos casi dos años de relación no habrían sido los mejores.

Pocos meses después, Ángela conoció a Marcos en Luzu TV y, de la mano de un “shipeo” que bautizaron Margelita, nació el amor.

Gloria Carrá opinó contundente sobre Marcos Giles, el nuevo amor de Ángela Torres (eltrece)

Qué dijo Gloria Carrá sobre Marcos Giles, en nuevo amor de Ángela Torres

“¿Qué te parece Marcos Giles? ¿Qué te parece para Ángela? ¿Lo conociste?”, le preguntó Pampito a Gloria en su programa de eltrece.

Con una sonrisa amable, la actriz respondió: “¡Me encanta! Sí, lo conocí. Estuvimos tomando mate juntos cuando Ángela teleneó a Shakira, y lo vi en otra oportunidad también”.

Sin hacer mención directa a Rusherking, muchos usuarios en redes sociales interpretaron la siguiente frase de Carrá como un palito para el cantante:“Me parece muy amoroso y un chico de barrio, eso me gusta mucho. Está aprobadísimo”.

