En Luzu TV, estaban planeando un viaje de egresados para Santi Talledo, quien terminó el secundario este año.

En medio del debate, Ángela Torres quiso sumarse a la idea, pero una confesión inesperada la dejó fuera de juego.

Un nuevo momento de la actriz se volvió viral cuando reveló a qué edad dejó el colegio, generando sorpresa entre sus compañeros de Nadie Dice Nada.

Video: Ángela Torres reveló a qué edad dejó el colegio y sorprendió a todos

A qué edad dejó el colegio Ángela Torres:

Ángela Torres: Ángela Torres reveló a qué edad dejó el colegio y sorprendió a todos–Yo no me voy a recibir, pero me prendo como loca al viaje de egresados.

Nico Occhiato: –No, no, no podés viajar si no terminás el colegio.

Flor Jazmín Peña: –¿En qué momento dejaste?

Ángela: –No, es una parafernalia.

Santi Talledo: –No, no, yo lo terminé este año.

Ángela: –Sería muy triste que me dejen afuera del viaje de egresados.

Santi: –No, sería muy lindo que termines el colegio.

Ángela: –Amor, yo debo como cuatro años.

Santi: –¿Cómo cuatro años?

Nico: –¡Cuatro años! Es una banda.

Flor: –¿Cuándo dejaste el colegio?

Ángela: –Yo dejé el colegio apenas cumplí 15.

Nico: –Claro, no debe materias...

Momi Giardina: –Debe años.

Santi: –No venís a Bariloche.

Productor: –Hay un plan y en un año lo podés terminar.

Nico: –¿Te interesa?

Ángela: –Sí, obvio. Mal, mal, mal. De hecho, empecé maestra particular (bromeó).

Momi: –Sí, a mí también me re interesa.

