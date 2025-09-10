El ship entre Marcos Giles y Ángela Torres sumó un nuevo capítulo que rápidamente se volvió viral. En medio de la transmisión en vivo de Nadie Dice Nada, el streamer irrumpió disfrazado de oso, sacó un ramo de flores escondido y se lo entregó a la cantante.

El gesto romántico desató gritos en el estudio y una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos celebraron la complicidad de la pareja. “Ya está, son novios”.

Agregaron comentarios como “El ship es real”, “Esto no se actúa” y “Marcos Giles está en modo príncipe azul” fueron algunos de los mensajes que inundaron X e Instagram.

¿Nuevo romance en puerta? Ángela Torres y Marcos Giles, el ship que enloquece en redes sociales | Créditos: Instagram Ángela Torres y Marcos Giles

MARCOS GILES SORPRENDIÓ A ÁNGELA TORRES

Ángela, que no ocultó su sorpresa y emoción, también aprovechó el momento para marcarle los puntos al streamer. Con ironía, le recriminó sus coqueteos recientes con Lucila “La Tora” Villar, ex Gran Hermano, durante otro stream.

“Que vengas acá vestido de oso, me des flores y después yo tener que entrar a YouTube y ver ‘Marquitos y La Tora’, Marquitos esto, Marquitos lo otro… Es una paja. Da vergüenza por vos, es para hacerte quedar bien a vos”, lanzó filosa frente a todos.