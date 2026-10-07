La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina estuvo cargada de emoción, pero también dejó un detalle inesperado que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Luego del triunfo por 3 a 0 ante Benín, se realizó un impactante espectáculo de drones en el cielo para homenajear al capitán argentino. Entre las diferentes imágenes que se formaron apareció una silueta de Messi con una pelota, aunque hubo algo que no pasó inadvertido.

EL ERROR EN EL SHOW DE DRONES PARA LIONEL MESSI

La animación mostró al futbolista pateando la pelota con la pierna derecha, cuando es mundialmente conocido por tener a la izquierda como su pierna hábil.

El detalle fue detectado rápidamente por los hinchas presentes en el estadio y las imágenes comenzaron a circular en las redes, donde muchos usuarios cuestionaron el llamativo error en medio de una ceremonia preparada especialmente para despedir al ídolo argentino.

El show también tuvo otros momentos dedicados a la histórica carrera de Messi con la camiseta albiceleste. Los drones dibujaron al capitán levantando la Copa del Mundo y formaron el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acompañado por las tres estrellas.

El espectáculo con drones cometió un error imperdonable con el capitán que no pasó inadvertido en las redes. Video La mañana con Moria / Foto Instagram tycsports

Sin embargo, la equivocación con la pierna del delantero no fue el único momento que generó comentarios.

LA REACCIÓN DE MESSI QUE SE VIRALIZÓ

Al comienzo del espectáculo, los drones formaron en el cielo el logo de uno de los patrocinadores del evento. Las cámaras de la transmisión enfocaron justo en ese instante a Messi y registraron una particular expresión del futbolista, que muchos interpretaron como de sorpresa o incredulidad.

La secuencia no tardó en viralizarse y se sumó a las repercusiones que ya había generado la equivocación en la representación del capitán.

Como una curiosa coincidencia, durante el partido Messi había tenido una de sus últimas oportunidades de convertir justamente con un remate de derecha, que terminó pasando cerca de uno de los postes.

Aunque su zurda es una de las marcas registradas de su carrera, el rosarino también convirtió más de un centenar de goles con la pierna derecha a lo largo de su trayectoria.