Papu Gómez volvió a aparecer públicamente durante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, aunque lo hizo de una manera muy diferente a la de sus excompañeros campeones del mundo.

Mientras el astro rosarino vivió una noche inolvidable en el Monumental, el mediocampista siguió la jornada desde Kuwait, donde actualmente continúa su carrera futbolística, y participó como comentarista de una transmisión televisiva.

Sin embargo, su aparición no pasó inadvertida. Un particular detalle en el look del Papu Gómez llamó inmediatamente la atención en las redes sociales: llevaba dos relojes, uno en cada muñeca.

La imagen recordó inevitablemente a Diego Maradona, quien en distintas etapas de su vida también acostumbraba a utilizar dos relojes al mismo tiempo.

La particular reaparición del Papu Gómez durante la despedida de Messi

El campeón del mundo en Qatar 2022 no pudo viajar a Buenos Aires para estar presente en el homenaje a Messi. Según trascendió, la AFA lo había invitado a participar de la despedida, pero sus compromisos futbolísticos le impidieron asistir al Monumental.

De todos modos, el Papu encontró una manera particular de formar parte de una jornada histórica para la Selección argentina: fue comentarista en una transmisión realizada desde Kuwait.

Así, mientras Messi compartía el campo de juego con varios de sus históricos compañeros, Gómez apareció en televisión desde el extranjero para acompañar a la distancia el último partido del capitán argentino con la camiseta albiceleste en el país.

Y hubo un detalle que rápidamente se volvió protagonista: los dos relojes que llevaba puestos en sus muñecas.

La elección de Gómez generó comentarios en las redes sociales y también recordó una de las imágenes más reconocibles de Maradona, quien durante años utilizó dos relojes de manera simultánea.

Encontré al Papu Gómez, comentando el partido de Messi vaya a saber en qué canal árabe pic.twitter.com/VRbHeYlCLE — Juan Meiriño ⭐️⭐️⭐️ (@jmeirino) October 7, 2026

El Papu Gómez, lejos de sus excompañeros de la Selección

La particular participación del mediocampista se dio en un contexto especial. Gómez no volvió a compartir una jornada de la Selección argentina con varios de sus excompañeros desde los festejos posteriores al Mundial de Qatar.

Su última aparición junto al plantel campeón fue en marzo de 2023, durante la celebración que se realizó en el país luego de la histórica consagración en Qatar.

Después comenzó una etapa muy diferente para el futbolista. Recibió una sanción por doping que lo mantuvo alejado de la actividad profesional hasta noviembre de 2025, cuando volvió a jugar con el Calcio Padova, en la Serie B de Italia.

Más tarde continuó su carrera en el exterior y arribó al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, donde actualmente afronta una nueva etapa de su trayectoria.

Por eso, su aparición durante la despedida de Messi tuvo un significado especial: aunque no pudo estar en el Monumental junto a los campeones del mundo, el Papu Gómez encontró la manera de ser parte de una noche histórica para la Selección argentina.