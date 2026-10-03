Lali Espósito celebró su segunda despedida de soltera en un evento privado que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Las imágenes y detalles de la celebración comenzaron a circular con fuerza en X y fueron compartidas por amigas de la artista, como Mery del Cerro, a través de sus historias de Instagram.

JUEGOS, BANQUETE Y UN BINGO MUSICAL PERSONALIZADO

La celebración para Lali no escatimó en lujos ni en originalidad. A través de las publicaciones compartidas por Mery del Cerro, se pudo ver parte de la superproducción gastronómica y los divertidos momentos de la noche:

Un banquete exclusivo: La mesa principal estuvo colmada de platos gourmet, ensaladas frescas, carnes, pescados, panes caseros y una impresionante variedad de postres que incluyó flanes con dulce de leche, una torta pavlova decorada con frutos rojos y un pionono o tarta alargada decorada con cintas.

La segunda despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram/@merydelcerrok).

La segunda despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram/@merydelcerrok).

Bingo musical personalizado: Entre las perlitas de la noche se destacó un cartón de “Bingo Musical” personalizado con la fecha 2/10/26 y los rostros de reconocidos artistas de la música nacional e internacional como César Banana Pueyrredón, Fabiana Cantilo, Luis Miguel, Madonna, Chayanne, Karol G, La Sole, entre otros, además de incluir nuevamente la frase insignia de la artista.

La segunda despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram/@merydelcerrok).

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue el particular código de vestimenta y la temática elegida para el personal gastronómico. Las cocineras y el equipo encargado del catering lucieron remeras blancas con una frase icónica de la propia Lali: “Me enamoré taradas”.

La segunda despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: X/@lauragz).

La combinación de complicidad entre amigas, humor y música dejó en claro que la artista vivió una noche inolvidable en la antesala de lo que será su boda con Pedro Rosemblat.

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