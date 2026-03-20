Aunque pasaron casi tres años del escándalo entre Alexander Caniggia y Melody Luz por un lado y Mariana Nannis por el otro, el tiempo no logró que la abuela de Venezia conozca a su nieta, pero el mediático aclaró cuándo y cómo se dará el encuentro.

“Con mi vieja, obvio, no tengo relación”, afirmó el mediático resignado.

Es que ni Alex ni Melody pudieron superar que Mariana los echara del departamento que habitaban en los días previos al nacimiento de la nena, a mediados de 2023.

Alex Caniggia y Melody Luz en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

“Desde ese largo episodio nunca supe más nada”, confirmó.

La irrenunciable postura de Melody Luz

En medio de la entrevista con Puro Show y otros medios se comentó el rumor de que Nannis había sido vista a metros del hogar de su hijo, y Melody Luz reaccionó enfática: “¡¿Qué hacías en nuestra casa?! Ja, ja. A mí me lo contaron y dije por favor, no”.

“¡Que no se acerque!”, remató.

Mariana Nannis no estaría atravesando un gran momento (Foto: captura América)

“Me da pena que no tengan relación, pero si es una persona que no está estabilizada, prefiero que no la tenga cerca”, insistió.

A final, Melody Luz aseguró que si Venezia le pide por su abuela, Mariana Nannis, “va a tener todo el derecho de conocerla”, y Alexander Caniggia concluyó: “Para mí no es familia. Llegado el momento lo tendré que hablar con Venezia, pero por ahora no”.