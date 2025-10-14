Alex Caniggia volvió a encender la polémica familiar con una publicación que muchos interpretaron como un nuevo mensaje contra su madre, Mariana Nannis. Fiel a su estilo provocador, el joven compartió en sus redes una foto de una cena muy especial que no pasó desapercibida.

En la imagen, se ve a Alex disfrutando de una “sushi night en familia” junto a su hija Venezia, su papá, Claudio Paul Caniggia, y la pareja del exjugador, Sofía Bonelli. Pero lo que más llamó la atención fue el comentario que acompañó la postal.

“Sushi night en familia. Siempre unida la familia”, fue la frase que encendió las alarmas entre sus seguidores, ya que fue interpretada como un claro dardo hacia Nannis, con quien Alex mantiene una relación totalmente distante desde hace tiempo.

Cabe recordar que la mediática echó a su hijo del departamento en el que vivía junto a Melody Luz mientras ella estaba embarazada. Desde entonces, el vínculo entre ambos quedó completamente roto.

CHARLOTTE CANIGGIA DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA MELODY LUZ Y DEFENDIÓ A MARIANA NANNIS

Luego de las fuertes declaraciones que dio Melody Luz hablando del vínculo que tiene con Charlotte Caniggia (la hermana de su pareja, Alex), la mediática recurrió a las redes y fue letal con su respuesta.

“Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella”, comenzó diciendo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“No sé si me da gracia o lástima. Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, agregó. Y cerró, picante: “Quería usurpar y quedarte con el departamento del Faena y, gracias a Dios, mi mamá me avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche”.

¡Tremendo!

