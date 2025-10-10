A través de sus redes sociales, Alex Caniggia compartió un tierno momento junto a su hija Venezia, fruto de su relación con Melina De Piano.

En el video, el mediático mostró cómo la pequeña, con su voz dulce y mirada inocente, pide con insistencia ver a su abuelo, Claudio “Paul” Caniggia.

“Ella pide por su abuelo Paul @claudiocaniggia7 con todo el amor que cabe en su corazón”, escribió Alex, visiblemente emocionado por la escena.

Crédito: Instagram

El pedido de Venezia a Alex Caniggia

En el clip, se lo escucha preguntarle a su hija: “¿Vamos a casa ahora?”, a lo que la nena responde con ternura: “No, no, no. Vamos a ver al abuelo Paul, sí”.

El intercambio generó una ola de comentarios entre los seguidores del conductor, que destacaron el vínculo familiar y el costado más sensible de Alex, habitualmente conocido por su estilo provocador.