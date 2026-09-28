Este fin de semana hubo fuego cruzado entre Melody Luz y Fio Giménez. Una vez más, la madre de Venezia apuntó contra la ex de Cachete Sierra luego de que ella deslizara en un programa que Alex Caniggia le había enviado mensajes para conquistarla.

Días atrás, invitada a Qué tupé (eltrece), la ex de Cachete Sierra fue consultada por la relación con su colega. “Yo creo que me llevo bien, pero puede que haya entendido por algunas miradas que capaz no, pero de mi lado está todo bien”, dijo.

“Nos llevamos superbien un montón de tiempo y después no sé si capaz en algún momento Caniggia me mandó un mensaje... Además se lleva con una chica que es lleva y trae entonces no sé si de repente capaz dijo algo que no es”, agregó.

Fio Giménez habló sobre Melody Luz y estalló el escándalo (Video: Instagram @quetupeeltrece)

LA FURIOSA RESPUESTA DE MELODY LUZ A FIO GIMÉNEZ

Lejos de quedarse callada, Melody Luz compartió el video en sus historias de Instagram y comento: “‘Yo creo que me llevo bien’ y continúa a suponer y a hacerme enterar cosas públicamente”. “Me caés mal por mosquita muerta nena. No hace falta que me cuenten nada de vos”, sentenció.

(Foto: Instagram @melodyluz)

Horas más tarde, Melody subió un texto con fondo negro en sus historias de Instagram que decía: “De tro... es decir que Alex te habló cuando es mi actual pareja y padre de mi hija. Capaz capaz algún día vos superes a tu ex y puedas formar una familia”.

(Foto: Instagram @melodyluz)

Y eso no fue todo. La pareja de Alex Caniggia también compartió un mensaje de una de sus seguidoras que decía: “Ay, esa pelot... es una asquerosa. Hace años una amiga le pidió una foto y le dijo ‘no quiero’. Dios”. “Si viajas, procura sacarte foto con la gente, sino se te nota mucho el pony, linda”, respondió Melody que agregó: “¿No querías pelear conmigo? Acá estoy”. A su vez, etiquetó a Fio en la publicación para no dejar dudas de quién estaba hablando.