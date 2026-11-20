¡Nadie lo esperaba! Flor de la Ve sorprendió a sus compañeros y a los televidentes al anunciar en vivo que Los Profesionales con Flor, el ciclo que conduce por la pantalla de elnueve, dejará de salir al aire a fines de enero de 2027. Lo más impactante fue que la propia conductora dejó en evidencia que varios integrantes del equipo tampoco estaban al tanto de la decisión.

Todo ocurrió cuando Flor tomó la palabra en medio del programa y explicó que, mientras organizaban las vacaciones y la planificación de los próximos meses, recibió una comunicación inesperada por parte de las autoridades del canal: “Hoy, cuando me junté con la gente del canal, me comunicó que el 31 de enero terminan Los Profesionales. Así que la verdad que es una triste noticia para todos nosotros. Vamos a estar acá hasta el 31 de enero. Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembrede 2027, asío que tengo que ver qué pasa conmigo y con el canal, qué vamos a hacer”, anunció, visiblemente movilizada.

Pero el momento más incómodo llegó cuando advirtió que sus panelistas no tenían conocimiento de lo que estaba contando: “La verdad que nos estamos enterando ahora. No sabíamos”, se escuchó decir durante el intercambio en el estudio.

Foto: Captura (elnueve)

Incluso, Flor intentó explicar por qué había decidido comunicarlo frente a todos: “Yo pensé que como había hablado con mi productora, pensé que habían hablado con ustedes. Pero bueno, me comunicaron eso, así que lo tenía que decir”.

La conductora también dio algunas pistas sobre los cambios que se vienen en la programación de elnueve y vinculó la decisión con la nueva etapa de Mandarina, la productora que fue adquirida por el canal: “Mandarina viene acá con un montón de proyectos y de productos nuevos”, explicó Flor, quien además señaló que, a partir de febrero, habrá un nuevo programa que ocupará parte de la tarde.

Foto: Captura (elnueve)

“Lo único que puedo decir es que es un programa que a mí me dio muchísima felicidad. Hay un grupo de trabajo espectacula y maravilloso. Y sí soy consciente que hasta el 31 de enero lo vamos a dar absolutamente todo, como debe ser”.

Por último, Flor adelantó que tiene proyectos personales en carpeta, aunque prefirió no dar detalles por el momento: “Tengo algunos proyectos personales, que no voy a hablar, se los voy a contar a su debido tiempo, pero no me quiero apresurar. Quiero terminar con mis compañeros (Andrea Taboada, Naiara Vecchio, Fernando Cerolini, Fabián Medina Flores, Damián Rojo y Ana Laura Román) lo mejor posible y pensar en lo que yo deseo hacer de acá en adelante”, cerró.

Flor de la Ve: “Hoy, cuando me junté con la gente del canal, me comunicó que el 31 de enero terminan Los Profesionales. Así que la verdad que es una triste noticia para todos nosotros. Vamos a estar acá hasta el 31 de enero”.

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FLOR DE LA V FULMINÓ A SANTIAGO DEL MORO TRAS LA SALIDA DE JUANICAR DE GRAN HERMANO: “LO QUE HICISTE ES CANALLESCO”

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una mezcla de angustia, polémica y fuertes repercusiones. La inesperada salida de Juanicar, quien decidió abandonar la competencia tras enterarse de un delicado problema de salud que atraviesa su mamá Roxana, conmovió a los participantes y a los televidentes. Sin embargo, la forma en la que se desarrolló el momento también despertó críticas, y una de las más duras fue Flor de la V, que disparó (en agosto de 2026) sin filtros contra Santiago del Moro.

Todo ocurrió cuando Gran Hermano llamó al jugador para comunicarle la situación familiar. Su madre permanecía internada y sus seres queridos habían decidido informarle lo que sucedía para que pudiera elegir cómo continuar.

Aunque la decisión de Juanicar generó una enorme emoción al optar por abandonar el juego, el foco rápidamente se trasladó a la conducción de Santiago del Moro, que fue cuestionada por numerosos usuarios en las redes sociales.

Foto: Captura de X (@Flordelav) Por: Fabiana Lopez

Entre quienes salieron con los tapones de punta apareció Flor de la V, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una acusación lapidaria contra el conductor: “Lo que hiciste hoy con la salida de Juani es canallesco”, escribió, sin dar mayores explicaciones, aunque dejando en claro su rechazo a la manera en la que se manejó la situación durante la transmisión.

Foto: Instagram (@flordelave)

El mensaje no tardó en viralizarse y generó un intenso debate entre los seguidores del reality, con opiniones divididas sobre el rol que tuvo Del Moro en uno de los momentos más sensibles de la temporada.