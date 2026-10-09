Gloria Trevi une fuerzas con sus hijos, Ángel y Armando Gómez, en “Intensamente”, su nuevo sencillo de rock & roll que celebra el amor, la vida y la pasión por la música.

Por primera vez, la cantante y compositora mexicana comparte créditos musicales con ambos en una canción que refleja la conexión familiar y la invitación a vivir cada momento al máximo.

Producido por Armando Ávila y compuesto por Gloria Trevi, Marcela de la Garza y el propio Ávila, “Intensamente” combina energía, emoción y espíritu rockero en una propuesta que une las historias personales de sus protagonistas con un mensaje universal: disfrutar el presente y celebrar los vínculos que dan sentido a la vida.

Gloria Trevi y sus hijos Ángel y Armando

“Intensamente”: la primera colaboración musical de Gloria Trevi con sus hijos

La canción se presentó públicamente en 2024, cuando Gloria Trevi participó como madrina en la primera emisión del programa de Televisa Juego de Voces. Allí interpretó “Intensamente” junto a Ángel y Armando Gómez, en lo que fue su primera presentación conjunta en un programa de televisión.

Gloria Trevi y sus hijos Ángel y Armando

Desde entonces, el tema se convirtió en parte de momentos especiales del Tour Celebration, la gira con la que la artista continúa llevando su música a distintos escenarios.

Gloria Trevi grabó el videoclip de “Intensamente” en vivo

El lanzamiento también incluye un videoclip oficial registrado durante dos presentaciones destacadas del Tour Celebration. Las imágenes fueron grabadas en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, el 28 de febrero de 2026, y en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 20 de junio del mismo año.

Gloria Trevi continúa con su Tour Celebration

Gloria Trevi seguirá presentando su espectáculo Celebration en distintos escenarios, con nuevas fechas previstas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.