La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo, con Juana Viale al frente de ambos pogramas mientras su abuela se recupera.

Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 10 DE OCTUBRE DEL 2026

El sábado 10 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a la actriz y modelo, quien presentará su unipersonal Oxitocina, Florencia Raggi.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 10 de octubre del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesaza estará ocupada también en esta oportunidad por los actores Carlos Santamaría, que actuamente está en la calle Corrientes con La Ratonera, y Victorio D’Alessandro, y el periodista peportivo Martín Souto.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 11 DE OCTUBRE DEL 2026

El domingo 11 de octubre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la astróloga y escritora Ludovica Squirru.

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana los actores Benjamín Alfonso y Michelle Masson y el cantante y músico Iván Noble dará un show musical.

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